"Контролюю емоції": Джамала розповіла про обмеження у спілкуванні з синочком

Джамала – популярна співачка і турботлива мама, яка успішно поєднує кар'єру і материнство. Співачка неодноразово зізнавалася, що її джерело натхнення – сім'я, а самий відданий шанувальник і головна мотвация – синочок Емір-Рахман. Малюк стрімко зростає, тому артистці доводиться вносити певні коорективы в ощение з хлопчиком. Зокрема, вона почала контролювати свої слова і емоції, адже дитина вбирає все немов губка.

Артистка опублікувала в instagram розгорнутий пост про те, які обмеження ставить для себе, щоб бути для синочка справжнім прикладом у всьому. Джамала супроводила текст стильним знімком в оригінальному тренчі від українського бренду TAGO за 12 500 грн. У одязі були з'єднані елементи джинсової куртки і класичного плаща.

"Зловила себе на думці, що 24/7 знаходжуся під пильним наглядом. Думаю, усі мами мене зараз дуже добре зрозуміють. Емірчик саме в тому віці, коли все навколо цікаво, усе треба дослідити в зрозуміти, як воно влаштовано, а найголовніше — він починає копіювати поведінку, реакції. Звісно, я прагну бути прикладом для нього. Тому зараз, як ніколи, намагаюсь контролювати усі свої жерсті, емоції та слова, розуміючи, що кожного дня за мною пильно слідкує дуже допитливий малюк", - зізналася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки з розумінням поставилися до її слів, адже багато з них на собі відчули пильну увагу підростаючого покоління.

Так, особливо швидко копіюють не дуже гарні слова, тому треба намагатися погані емоції виражати подалі від малюка.

Вже 7 років з братом перебуваю під таким "наглядом". Однак це щастя велике

Про це велика відповідальність виховати ЛЮДИНУ!

Емірка вже такий дорослий

Це точно. Эмирчик просто диво

Стояти, не з місця. Ви під наглядом! Пред'явіть свої радісні емоції

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Раніше Джамала умилила своїм першим спільним виступом з синочком Еміром-Рахманом.