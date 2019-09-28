"Перший дует з Еміром": Джамала підкорила мережу джемом з сином (відео)

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Маленький Емір із задоволенням "акомпанував" мамі на гітарі

Джамала раніше зізнавалася, що хотіла б мати багато дітей, а поки що завжди поспішає додому з роботи або гастролей, щоб провести якомога більше часу з маленьким синочком Еміром-Рахманом. Співачка із задоволенням ділиться в мережі милими фото і відео з малюком - так, нещодавно вона розчулила фанатів сімейною ідилією з чоловіком і сином. Дитина вже трохи підросла і навіть почала допомагати мамі музикувати!

На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала миле відео, на якому зображений їх з сином перший музичний "дует". У ролику малюк сидить на підлозі і "грає" на гітарі, а зіркова мама співає за кадром. Обидва вони явно дуже задоволені такою співпрацею і насолоджуються процесом.

"Мій перший дме з Еміром. Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P. S.

Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо", - поділилася артистка.

Відео: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Трохи пізніше вона також виклала позитивне фото з синочком, на якому вони обидва одягнені в жовті тони і щасливо сміються. Джамала подякувала всім за зворушливі поздоровлення малюкові.

"Від посмішки стане всім світліше". Друзі, саме так ми з Емір-Рахманом тішимося та дякуємо вам за вподобайки та привітання. Ви нам подарували стільки тепла своїми словами", - тепло написала співачка.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Уражені і розчулені підписники залишили безліч захоплених відгуків, відзначаючи явний талант хлопчика - весь в маму!

Буде музикантом

Як здоровооооо, супер!!!)

Якщо музика - в крові. Вітаємо

Супер! Ось так просто і народжуються хіти

Кайф

Дуже круто! Фірма! Молодці!

Як класно виходить)) вітаю вас. Зовсім вже великі)

Навіть робить паузи

Сонечко!!! Такий солодкий

Греммі зобов'язаний бути вашим

Музика! Молодчинка

Це кращий дует року!

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала розчулила фото з незвичайним "шанувальником". Співачка позувала в обіймах великого плюшевого ведмедя.

До речі, нещодавно Джамала заявила, що покине сцену на час для того, щоб народити другу дитину. Вона зазначила, що завжди мріяла про те, щоб мати велику сім'ю. У мами співачки в сім'ї було 7 дітей, а у батька - двоє.