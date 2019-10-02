"Контролирую эмоции": Джамала рассказала об ограничениях в общении с сыночком

Джамала – популярная певица и заботливая мама, которая успешно совмещает карьеру и материнство. Певица неоднократно признавалась, что ее источник вдохновения – семья, а самый преданный поклонник и главная мотвация – сыночек Эмир-Рахман. Малыш стремительно растет, поэтому артистке приходится вносить определенные коорективы в ощение с мальчиком. В частности, она начала контролировать свои слова и эмоции, ведь ребенок впитывает все словно губка.

Артистка опубликовала в instagram развернутый пост о том, какие органичения ставит для себя, чтобы быть для сыночка настоящим примером во всем. Джамала снабдила текст стильным снимком в оригинальном тренче от украинского бренда TAGO за 12 500 грн. В одежде были соединены элементы джинсовой куртки и классического плаща.

"Зловила себе на думці, що 24/7 знаходжуся під пильним наглядом. Думаю, усі мами мене зараз дуже добре зрозуміють. Емірчик саме у тому віці, коли все навколо цікаво, усе треба дослідити в зрозуміти, як воно влаштовано, а найголовніше — він починає копіювати поведінку, реакції. Звісно, я прагну бути прикладом для нього. Тому зараз, як ніколи, намагаюсь контролювати усі свої жести, емоції та слова, розуміючи, що кожного дня за мною пильно слідкує дуже допитливий малюк", - призналась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы с пониманием отнеслись к ее словам, ведь многие из них на себе ощутили пристальное внимание подрастающего поколения.

Да, особенно быстро копируют не очень хорошие слова, поэтому надо стараться плохие эмоции выражать подальше от малыша.

Уже 7 лет с братом нахожусь под таким "наблюдением". Однако это счастье огромное

О це велика відповідальність виховати ЛЮДИНУ!

Емірка вже такий дорослий

Это точно. Эмирчик просто чудо

Стоять, не с места. Вы под наблюдением! Предъявите свои радостные эмоции

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Ранее Джамала умилила своим первым совместным выступлением с сыночком Эмиром-Рахманом.