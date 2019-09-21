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"Життя складається з моментів": Джамала зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.09.2019 - 18:32
"Життя складається з моментів": Джамала зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка звернулася до шанувальників

Джамала зізнається – вона готова відсунути кар'єру на другий план, якщо мова йде про сім'ю. Так, співачка розповіла, що хоче мати багато дітей і готова на час піти зі сцени, щоб подарувати маленькому Еміру-Рахману братика або сестричку. Зіркова мама запевняє, що сумує за хлопчикові під час гастролей і завжди поспішає додому, щоб укласти його в обійми. Вона із задоволенням ділиться з шанувальники душевними сімейними фото і показує, як росте синок.

Цього разу артистка опублікувала в Instagram один з кадрів сімейної фотосесії. В об'єктиві – Джамала, її чоловік Бекир Сулейманов і синок. Малюк весело сміється. А його мама мрійливо і умиротворено дивиться в камеру. Бекір обійняв дружину і з посмішкою на обличчі спостерігає за Емір-Рахманом.

"Сьогодні як ніколи хочеться побажати мирного та чистого неба над головою нам усім! Все наше життя складається з моментів, тому давайте цінувати та берегти кожну хвилину проведену у злагоді і затишку з близькими. З Днем миру, друзі" - душевно привітала співачка шанувальників.

&quot;Життя складається з моментів&quot;: Джамала зворушила сімейною ідилією з чоловіком і сином

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Прихильники Джамали не залишили без уваги її теплі слова і відповіли взаємністю.

  • Дуже гарна сім'я
  • Які ж ви гарні! З Днем миру
  • Ви найкращі! Бережи Вас всіх Господь!
  • Такі гарні
  • Гармонійно! Дуже гармонійно!
  • Чудова світлина! Щастя Вам!
  • Дуже красива і щаслива родина хай вас Господь Бог охороняє і оберігає
  • Гарна родина. Щастя Вам
  • Приємно дивитися на вашу батьківщину
  • Які милі

Скріншот коментарів

Словом, Джамала підкорила образом в довгому повітряному платті і яскравих кросівках.

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