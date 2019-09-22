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"Не змогла відмовити!" Джамала умилила фото з незвичайним "шанувальником"

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.09.2019 - 20:08
"Не змогла відмовити!" Джамала умилила фото з незвичайним "шанувальником"
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала ділиться зі своїми шанувальниками особистими знімками

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно продемонструвала сімейну ідилію з чоловіком і сином, показала на своїй сторінці в Instagram нове щасливе фото зі своїм "прихильником".

На знімку співачка сидить в обіймах великого плюшевого ведмедя. При цьому у Джамали на обличчі можна побачити велику посмішку.

&quot;Не змогла відмовити!&quot; Джамала умилила фото з незвичайним &quot;шанувальником&quot;

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Зустріла фана, якому просто не змогла відмовити у фото", - написала співачка під своїм знімком.

Шанувальники Джамали також відреагували на дане фото.

  • Сусана, яка ви світла, талановита, яскрава зірка. Тут в Криму ми дуже пишаємося вами і не перестанемо чекати!
  • Як тепер перестати посміхатися?
  • Дуже миле фото;
  • Які гарні;
  • Підняло настрій це фото;
  • Думаю, шанувальникам було б приємно, якщо б їх називали прихильниками, шанувальниками, або ще іншими теплими словами. Не всі фанатіють. Багатьом подобається ваша творчість.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Джамала заявила, що покине сцену на час для того, щоб народити другу дитину. Вона зазначила, що завжди мріяла про те, щоб мати велику сім'ю. У мами співачки в сім'ї було 7 дітей, а у батька - двоє.

При цьому вона підкреслила, що дуже любить те, чим займається, але все ж не хоче пропустити те, як росте її дитина.

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