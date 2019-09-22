"Не змогла відмовити!" Джамала умилила фото з незвичайним "шанувальником"

Джамала ділиться зі своїми шанувальниками особистими знімками
Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно продемонструвала сімейну ідилію з чоловіком і сином, показала на своїй сторінці в Instagram нове щасливе фото зі своїм "прихильником".
На знімку співачка сидить в обіймах великого плюшевого ведмедя. При цьому у Джамали на обличчі можна побачити велику посмішку.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Зустріла фана, якому просто не змогла відмовити у фото", - написала співачка під своїм знімком.
Шанувальники Джамали також відреагували на дане фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Джамала заявила, що покине сцену на час для того, щоб народити другу дитину. Вона зазначила, що завжди мріяла про те, щоб мати велику сім'ю. У мами співачки в сім'ї було 7 дітей, а у батька - двоє.
При цьому вона підкреслила, що дуже любить те, чим займається, але все ж не хоче пропустити те, як росте її дитина.