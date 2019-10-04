ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в Лондоні

Lite » Мода 04.10.2019 - 18:32
Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в Лондоні
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель влаштувала черговий бал свого благодійного фонду

Наталя Водянова, яка щорічно влаштовує благодійні бали свого фонду "Оголені серця", в цьому році здивувала незвичайною тематикою. Всім гостям запропонували одягатися в костюми ельфів і фей. Господиня вечора вбралася відповідно. "Я готова для вас, мої феї і ельфи. Давайте зробимо трохи магії для дуже хорошого", – написала Водянова під фото в своєму мікроблозі, де постала в казковому вбранні.

Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в ЛондоніПринцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в ЛондоніНаталя на балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія обрала розкішну червону сукню від Giambattista Valli з безліччю пишних воланів на довгому шлейфі. Доповнили наряд бежевого відтінку босоніжки і прикраси від ювелірної марки Chopard: масивне кольє, кільця і великі сережки з блакитними камінням, що ідеально поєднуються з очима супермоделі. Родзинка образу – ельфійські вуха, які й надавали необхідну чарівну нотку. Макіяж їй зробили з ніжними "димчастими" очима і блідо-рожевими губами. Ні дати ні взяти принцеса ельфів!

Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в ЛондоніПринцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в Лондоні

Супермодель готується до балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники просто засипали зірку захватами, особливо відзначивши її незвичайної краси очі і молодість. За кілька годин супермодель і філантроп своїми постами зібрала більше 50 000 лайків і тисячі коментарів.

До речі, за допомогою сукні Наталія також внесла свій внесок у справу. "Наталя Водянова @natasupernova була одягнена в сукню Giambattista Valli Haute Couture 16 з нагоди сьогоднішнього збору коштів @nakedheartfoundation Fabulous Fund Fair в Лондоні. Плаття було продано на аукціоні в підтримку програм Фонду "Оголені серця" по створенню мережі безкоштовних служб підтримки сімей з дітьми з особливими потребами та створення інклюзивних ігрових майданчиків для дітей всіх здібностей", – повідомили на сторінці бренду.

Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в ЛондоніПринцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в ЛондоніНаталя в Лондоні (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)

Нагадаємо, фонд "Оголені серця" займається зборів коштів для дітей з особливими потребами та регулярно влаштовує акції. Також Наталія та її команда розробляють програми та інші проекти з тією ж метою.

Наомі Кемпбелл демонструє топ-3 ефективних вправи для ідеального тіла Ідеальна пара: Наталія Водянова з'явилася на шоу Louis Vuitton в стильному вбранні і за руку з коханою
Новини України Наталія Водяновамодельмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся