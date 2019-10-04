Принцеса ельфів: Наталя Водянова здивувала казковим образом на благодійному балу в Лондоні

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель влаштувала черговий бал свого благодійного фонду

Наталя Водянова, яка щорічно влаштовує благодійні бали свого фонду "Оголені серця", в цьому році здивувала незвичайною тематикою. Всім гостям запропонували одягатися в костюми ельфів і фей. Господиня вечора вбралася відповідно. "Я готова для вас, мої феї і ельфи. Давайте зробимо трохи магії для дуже хорошого", – написала Водянова під фото в своєму мікроблозі, де постала в казковому вбранні.

Наталя на балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія обрала розкішну червону сукню від Giambattista Valli з безліччю пишних воланів на довгому шлейфі. Доповнили наряд бежевого відтінку босоніжки і прикраси від ювелірної марки Chopard: масивне кольє, кільця і великі сережки з блакитними камінням, що ідеально поєднуються з очима супермоделі. Родзинка образу – ельфійські вуха, які й надавали необхідну чарівну нотку. Макіяж їй зробили з ніжними "димчастими" очима і блідо-рожевими губами. Ні дати ні взяти принцеса ельфів!

Супермодель готується до балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники просто засипали зірку захватами, особливо відзначивши її незвичайної краси очі і молодість. За кілька годин супермодель і філантроп своїми постами зібрала більше 50 000 лайків і тисячі коментарів.

До речі, за допомогою сукні Наталія також внесла свій внесок у справу. "Наталя Водянова @natasupernova була одягнена в сукню Giambattista Valli Haute Couture 16 з нагоди сьогоднішнього збору коштів @nakedheartfoundation Fabulous Fund Fair в Лондоні. Плаття було продано на аукціоні в підтримку програм Фонду "Оголені серця" по створенню мережі безкоштовних служб підтримки сімей з дітьми з особливими потребами та створення інклюзивних ігрових майданчиків для дітей всіх здібностей", – повідомили на сторінці бренду.

Наталя в Лондоні (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)

Нагадаємо, фонд "Оголені серця" займається зборів коштів для дітей з особливими потребами та регулярно влаштовує акції. Також Наталія та її команда розробляють програми та інші проекти з тією ж метою.