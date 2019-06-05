Подвійне свято: Наталія Водянова вперше показала обличчя молодшого сина від французского мільйонера

В сім'ї Водянова-Арно відбулося подвійне свято
Наталя Водянова виховує 5 дітей: трьох від попереднього шлюбу з британським аристократом Джастіном Портманом. У другому, з французьким мільйонером Антуаном Арно народилися 2 сина: Максим і Роман. Цікаво, що молодший хлопчик – Роман – народився в один день з батьком. І вчора, 4 червня, у знаменитій родині відзначали подвійне свято: 3-річчя Романа і 42 роки Антуану.
Наталя і Антуан з молодшим сином (фото: instagram.com/natasupernova)
У зв'язку з такою подією Наталія опублікувала зворушливий пост, головна особливість якого – на фото добре видно обличчя хлопчика. Нагадаємо, зазвичай вона намагається приховати обличчя дітей від Антуана. На першому фото, зробленому давно, вони позують втрьох: Антуан робить фото, а Наталя тримає Романа на руках. А друге демонструє вчорашнє свято: Антуан з Романом сидять за столом з частуваннями, а кругом розвішані кульки і гірлянди. "Немає радісніше моменту, ніж сніданок чемпіонів двох моїх рідних іменинників! Мій чоловік і наймолодший народилися в цей сонячний день. Це абсолютно точно самий незвичайний і щасливий день в нашій родині". З днем народження всіх Близнюків, включаючи мого друга і бізнес-партнера Тимончика @afinsky #4 червня", – написала вона.
В сім'ї Водянова-Арно подвійне свято (фото: instagram.com/natasupernova)
Шанувальники сім'ї буквально вибухнули захопленими коментарями:
Наталя Водянова з бізнес-партнером (фото: instagram.com/natasupernova)
Також багато обурилися, що Наталя назвала Антуана чоловіком в той час як вони не розписані. Але сама співачка не раз зізнавалася, що коли прийде час, вони розпишуться, хоча це не має ніякого значення.