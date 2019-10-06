Такі класні: Лілія Ребрик розчулила зворушливою турботою чоловіка

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Подружжя вибралися на велосипедну прогулянку по осінньому парку

Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий - відмінний приклад міцної і люблячої родини в українському шоу-бізнесі. Вони встигають працювати, ростити двох чарівних доньок, подорожувати і відвідувати світські заходи. Так, нещодавно телеведуча показала свій ідеальний суботній ранок із сім'єю. А на цих вихідних парі вдалося побути трохи і тільки вдвох.

Лілія та Андрій вибралися на велосипедну прогулянку по осінньому парку. Колоритними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для вилазки на природу вона вибрала сукню і квітчасте пальто-оверсайз. На милих кадрах чоловік ніжно притискає Ребрик до себе.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

У підпису теледіва розповіла, що її чоловік дуже турботливий, чого нам так часто не вистачає.

"Ти поїла?", "Ти не замерзла?". Питання, які так потрібні кожному з нас... Дякую, мій @andrii_dykyi", - написала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я тебе люблю", - тут же відреагував її чоловік.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі розчулюються таким зворушливим стосункам і бажають парі багато щастя.

Ліля,будьте щасливі і любимі!!!

Хочу,щоб і мої стосунки були такі як у вас.Як ви до цього прийшли? Дайте пораду

Щастя Вам!!!!

Які ви чудові

Дай Боже,щоб то були не маски.Щасття Вам！

Мм як мило ..., адже це так важко чути , Ви шикарні,відмінний приклад подаєте

Ви прекрасні

Щастя Вам! Ви так прекрасні в своїй щирості...

Як абсолютно точно ви підмітили. Відчувати турботу кожен день в дрібницях - ось що важливо.

Які ви щасливі

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо. Що Лілія Ребрик зробила відверте зізнання про молодшу доньку Поліну і розповіла, як справляється з домашніми обов'язками.

Раніше Лілія Ребрик підкорила образом у сукні-вишиванці з баскою на тлі осінніх пейзажів.