Такі класні: Лілія Ребрик розчулила зворушливою турботою чоловіка

Подружжя вибралися на велосипедну прогулянку по осінньому парку
Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий - відмінний приклад міцної і люблячої родини в українському шоу-бізнесі. Вони встигають працювати, ростити двох чарівних доньок, подорожувати і відвідувати світські заходи. Так, нещодавно телеведуча показала свій ідеальний суботній ранок із сім'єю. А на цих вихідних парі вдалося побути трохи і тільки вдвох.
Лілія та Андрій вибралися на велосипедну прогулянку по осінньому парку. Колоритними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для вилазки на природу вона вибрала сукню і квітчасте пальто-оверсайз. На милих кадрах чоловік ніжно притискає Ребрик до себе.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
У підпису теледіва розповіла, що її чоловік дуже турботливий, чого нам так часто не вистачає.
"Ти поїла?", "Ти не замерзла?". Питання, які так потрібні кожному з нас... Дякую, мій @andrii_dykyi", - написала Лілія.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)
"Я тебе люблю", - тут же відреагував її чоловік.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі розчулюються таким зворушливим стосункам і бажають парі багато щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо. Що Лілія Ребрик зробила відверте зізнання про молодшу доньку Поліну і розповіла, як справляється з домашніми обов'язками.
Раніше Лілія Ребрик підкорила образом у сукні-вишиванці з баскою на тлі осінніх пейзажів.