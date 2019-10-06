Такие классные: Лилия Ребрик умилила трогательной заботой мужа

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Супруги выбрались на велосипедную прогулку по осеннему парку

Лилия Ребрик и ее супруг Андрей Дикий - отличный пример крепкой и любящей семьи в украинском шоу-бизнесе. Они успевают работать, растить двоих очаровательных дочерей, путешествовать и посещать светские мероприятия. Так, недавно телеведущая показала свое идеальное субботнее утро с семьей. А на этих выходных паре удалось побыть немного и только вдвоем.

Лилия и Андрей выбрались на велосипедную прогулку по осеннему парку. Колоритными кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Для вылазки на природу она выбрала платье и цветастое пальто-оверсайз. На милых кадрах муж нежно прижимает Ребрик к себе.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи теледива рассказала, что ее муж очень заботлив, чего нам часто так не хватает.

"Ти поїла?", "Ти не замерзла?". Питання, які так потрібні кожному з нас... Дякую, мій @andrii_dykyi", - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я тебя люблю", - тут же отреагировал ее супруг.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети умиляются таким трогательным отношениям и желают паре много счастья.

Ліля,будьте щасливі і любимі!!!

Хочу,чтоб и мои отношения были такие как у вас.Как вы к этому пришли? Дайте совет

Счастья Вам!!!!

Какие вы замечательные

Дай Боже,щоб то були не маски.Щасття Вам！

Мм как мило ..., ведь это так важко слышать , Вы шикарны,отличный пример подаёте

Ви прекрасні

Счастья Вам! Вы так прекрасны, в своей искренности...

Как совершенно точно вы подметили. Чувствовать заботу каждый день в мелочах - вот что важно.

Какие вы счастливые

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним. Что Лилия Ребрик сделала откровенное признание о младшей дочери Полине и рассказала, как справляется с домашними обязанностями.

Ранее Лилия Ребрик покорила образом в платье-вышиванке с баской на фоне осенних пейзажей.