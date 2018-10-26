Кінематографічна атмосфера: Соловій Христина представила "особистий" альбом

Соловій Христина (фото: прес-служба артистки)

У піснях молодої співачки з'явилося більше електроніки, що надає їм більшої атмосферності

26 жовтня Христина Соловій представила альбом авторських пісень "Любий Друг".

Цей альбом, за словами артистки, натхненний особистими історіями та спогадами, ностальгією за ними. Саунд альбому наповнений ностальгічною кінематографічної атмосферою, а лірика чутливою іронією.

Христина Соловій (фото: прес-служба артистки)

В альбом увійшло 11 пісень, три з яких були випущені окремими синглами, - "Хто, Як Не Ти", "Fortepiano" і "Шкідлива Звичка".

"Мені важко визначати жанри своїх пісень. Але мені здається, що це відверта альтернатива традиційній поп-музиці в Україні. Дещо відійшла від провідної ролі акустичної гітари у своїй музиці. З’явилось більше електроніки в піснях. Це додало простору та атмосферності", - говорить Соловій.

Відео: YouTube/Соловій Христина

Нагадаємо, що 22 жовтня стартував всеукраїнський тур співачки, який триватиме до середини грудня. З деталями можна ознайомитися на офіційній сторінці співачки в Facebook.

Раніше LITE писав про те, що вокаліст популярного українського рок-гурту "Фіолет", який нещодавно присвятив альбом перемогам і поразкам, Сергій Мартинюк написав роман "Капітан Смуток".

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Відео: РБК-Україна