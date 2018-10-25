Человеческие слабости: вышел первый сингл с нового альбома популярной украинской группы

Трек изначально был предназначен для фильма "Ордер на арешт"
Вышел первый сингл со второго студийного альбома популярной группы "вагоновожатые" "Референс", который выйдет уже в ноябре.
Трек "Человеческие Слабости" впитал в себя более 20 распространенных пороков современного общества.
"Человеческие слабости: наркотики, кофе, сладости, наесться какой-нибудь гадости, сделать все, чтоб не дожить до старости", - поет лидер группы Антон Слепаков.
Песня, которая уже знакома поклонникам группы в своем концертном исполнении, изначально была предназначена для фильма "Ордер на арешт", но так и не вошла в него. Причина - слишком жизнерадостный мотив.
Видео: YouTube/
Пользователям понравилась новая работа музыкантов.
"Ребята, класс! Космос просто", - прокомментировал один юзер.
Услышать "Человеческие Слабости" вживую можно будет 16 декабря на сольном концерте "вагоновожатых" на презентации нового альбома в киевском клубе Atlas.
Ранее LITE писал о том, что вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман "Капітан Смуток".
Напомним, не так давно в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.
Видео: РБК-Украина