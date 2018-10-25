Человеческие слабости: вышел первый сингл с нового альбома популярной украинской группы

Участники группы "вагоновожатые" (фото: пресс-служба команды)

Трек изначально был предназначен для фильма "Ордер на арешт"

Вышел первый сингл со второго студийного альбома популярной группы "вагоновожатые" "Референс", который выйдет уже в ноябре.

Трек "Человеческие Слабости" впитал в себя более 20 распространенных пороков современного общества.

"Человеческие слабости: наркотики, кофе, сладости, наесться какой-нибудь гадости, сделать все, чтоб не дожить до старости", - поет лидер группы Антон Слепаков.

Песня, которая уже знакома поклонникам группы в своем концертном исполнении, изначально была предназначена для фильма "Ордер на арешт", но так и не вошла в него. Причина - слишком жизнерадостный мотив.

Видео: YouTube/

Пользователям понравилась новая работа музыкантов.

"Ребята, класс! Космос просто", - прокомментировал один юзер.

Услышать "Человеческие Слабости" вживую можно будет 16 декабря на сольном концерте "вагоновожатых" на презентации нового альбома в киевском клубе Atlas.

Ранее LITE писал о том, что вокалист популярной украинской рок-группы "Фіолет", которая недавно посвятила альбом победам и поражениям, Сергей Мартынюк написал роман "Капітан Смуток".

Напомним, не так давно в сети появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина