Кім Кардашян знялася у різдвяній фотосесії з чоловіком і дітьми

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

Зірка реаліті-шоу поділилася знімками з святкування Різдва

Американська світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян поділилася милими сімейними знімками. Зірка порадувала шанувальників різдвяною фотосесією разом з чоловіком і дітьми. Фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках 38-річна Кім позує разом з 41-річним чоловіком Каньє Вестом і всіма їхніми трьома дітьми: п'ятирічною Норт, трирічним Сейнтом і 11-місячною Чикаго.

"З Різдвом,"- лаконічно підписала фото Кім.

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

Зазначимо, що для святкування Різдва Кардашьян вибрала довгу білу сукню з глибоким декольте, решта ж були одягнені в одяг темних тонів.

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

Багато підписників відзначили, що зіркова сім'я виглядає щасливою і гармонійною.

Проте особливу увагу фанів прикувала старша донька Норт - чимало користувачів мережі порахували її образ надто зухвалим для п'ятирічної дівчинки. Малятко позувала в сукні з бахромою, колготках з люрексом і шкіряних черевиках, а також з червоною помадою на губах, що викликало особливе обурення фоловерів.

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

На їхню думку, батьки почали дуже рано привчати дівчинку до яскравого макіяжу та косметики.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян умилила різдвяним сімейним фото, на якому зображені всі члени сімейства Кардашьян-Дженнер з дітьми.

Також напередодні свят Кім Кардашьян записала наочний відео-урок по створенню святкового макіяжу. У цьому ролику вона поділилася своїми секретами краси і детально показала, як повторити її макіяж.

Крім того, Кім Кардашьян зачарувала мережа спільної фотосесією з малятком Норт. Світська левиця вважає свою дочку кращою подругою і ідеалом.

Відео: РБК-Україна