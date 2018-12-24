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Настоящая идиллия: Ким Кардашьян умилила рождественским семейным фото

Lite » Звезды 24.12.2018 - 22:34
Настоящая идиллия: Ким Кардашьян умилила рождественским семейным фото
Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Звезда реалити-шоу позировала в компании сестер и их детей

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала милый семейный снимок, на котором позирует вместе с сестрами и их детьми. Трогательным фото она поделилась на странице в Instagram.

 В подписи к кадру звезда отметила, что собрать всех вместе было не так просто, но она сделала это ради традиционной семейной открытки, которую Кардашьян дарят своим поклонникам ежегодно в преддверии праздников.

"В этом году мы ждали до последней минуты, чтобы сделать открытку. Мы меняли расписание, мой муж был в городе и за городом. Но в этот день в последнюю минуту мы поняли, что мы все вместе, поэтому мы пригласили наших детей сняться с нами. Кендалл и моя мама сразу после съемки бросились на встречу, но все успели! Как можно больше нас! От нашей семьи желаем всем счастливого Рождества", - отметила Ким в подписи.

Настоящая идиллия: Ким Кардашьян умилила рождественским семейным фото

Фото: Ким Кардашьян с сестрами и их детьми (instagram.com/kimkardashian)

Всего за пару часов ее пост успел набрать около 3 млн лайков. Комменаторы наперебой восхищались семейнной идиллией, запечатленой на снимке и в ответ поздравляли знаменитое семейство с наступающими праздниками.

Недавно Ким Кардашьян очутилась в центре скандала из-за слишком откровенного платья. На премьере мюзикла "Шоу Шер" она оконфузилась, случайно "засветив" обнаженную грудь.

Также в преддверии праздников Ким Кардашьян записала наглядный видео-урок по созданию праздничного макияжа. В обучающем ролике она поделилась своими секретами красоты и детально показала, как повторить ее мейкап.

Коме того, Ким Кардашьян очаровала сеть совместной фотосессией с малышкой Норт. Светская львица считает свою дочь лучшей подругой и идеалом.

Видео: РБК-Украина

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