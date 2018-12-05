Кейт Міддлтон в тіарі принцеси Діани блищала на прийомі в палаці

Фото: Кейт Міддлтон (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали дипломатичний прийом у Букінгемському палаці

У королівської сім'ї почалася передріздвяна низка різноманітних заходів. Так, за кілька тижнів до свята в Букінгемському палаці традиційно проходить дипломатичний прийом за участю членів британської королівської сім'ї. Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон зачарувала всіх своїм вбранням для заходу, пише Elle.

Згідно з дрес-кодом, пані королівського двору повинні були вибрати для прийому вбрання білого кольору, а також надіти тіари та ордени. Кейт вийшла у світ в улюбленій алмазно-перловій тіарі принцеси Діани - Lover's Knot від Garrard, а також перлинних сережках і королівському фамільному ордені Єлизавети II на жовтій стрічці.

Герцогиня Кембриджська також віддала перевагу довгій світлій вечірній сукні, в якій виглядала просто прекрасно.

Фото: Кейт Міддлтон (Getty Images)

Одяг, зшитий спеціально для Міддлтон дизайнером Jenny Packham, був розшитий камінням.

На заході також були присутні королева Єлизавета ІІ, принц Вільям і принц Чарльз з дружиною.

Зазначимо, що герцог і герцогиня Кембриджські взяли участь у цьому прийомі вже в п'ятий раз.

Раніше ми повідомляли, як святкують Різдво Кейт Міддлтон і принц Вільям. Мама герцогині розповіла, що найбільше чекають цього свята принц Джордж і принцеса Шарлотта. За традицією, батьки Кейт купують відразу кілька ялинок, одну з яких наряджають онуки.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл.

Ми також повідомляли, що Кейт Міддлтон вразила сукнею на прийомі. Подружжя відвідали студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка буде боротися з цькуванням і залякуванням дітей в Інтернеті.

Відео: РБК-Україна