Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл

Фото: Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня разоткровенничалась с поклонницами

В апреле 2018 у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок — принц Луи, а весной следующего года впервые станут родителями Меган Маркл и принц Гарри. Члены королевской семьи редко откровенничают на подобные темы, но неожиданно Кейт прокомментировала беременность Меган, сообщает People.

Это произошло во время визита герцога и герцогини Кембриджских в Лестер, где они почтили память жертв крушения вертолета и встретились со студентами местного университета. Учащиеся в неформальной атмосфере пообщались с Кейт и Уильямом и спросили супругов о детях и о скором пополнении в королевской семье — появлении ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

"Ожидание малыша — это волшебная пора. Да и у Джорджа, Шарлотты и Луи появится брат или сестра, и это нечто особенное", - сказала Миддлтон.

Фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кэтрин также рассказала, что пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к Рождеству, а их семимесячный брат Луи быстро растет.

"У них все хорошо, спасибо. Они с нетерпением ждут Рождества, повторяют праздничные песни… Не могу поверить, что Луи уже семь месяцев и он такой большой мальчик",— ответила на вопросы о детях супруга принца Уильяма.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: королевская семья (instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее Кенсингтонский дворец официально поздравил Меган и Гарри от имени членов королевской семьи, а теперь герцогиня высказалась сама.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что в последнее время пресса пытается поссорить Кейт и Меган — обсуждает, как плохо герцогини ладят. Они не комментируют подобные разговоры, но известно, что скоро перестанут жить по соседству, так как Маркл переезжает с принцем Гарри в загородную резиденцию — Фрогмор-хаус в Виндзоре. Там вместе с супружеской парой будет жить мама Меган, 62-летняя Дория Рагланд.

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Напомним, Кейт Миддлтон поразила платьем на приеме. Супруги посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с травлей и запугиванием детей в Интернете.

Видео: РБК-Украина