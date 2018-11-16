Кейт Міддлтон вразила своєю дивовижною сукнею кольору морської хвилі

Фото: колаж РБК-Україна

Подружжя відвідало студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яку нещодавно визнали четвертою по популярності королівською особою в світі, разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом долучилися до дуже важливої акції у Великій Британії. Про це повідомляє видання Whatkatewore.

Мова йде про соціальний проект Anti-Bullying Week, який має привернути увагу громадськості до проблеми булінгу в школах.

Фото: Getty Images

Подружжя відвідало студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка боротимуться із цькуванням і залякуванням дітей в Інтернеті.

Фото: Getty Images

Кейт вбралася у коротку сукню кольору морської хвилі від британського бренду Emilia Wickstead. Також на герцогині були чорні човники від Jimmy Choo.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон вразила всіх своєю сукнею під час урочистого прийому.

Раніше стало відомо, що племіннику герцогині Кембриджської дали королівське ім'я.

Нагадаємо, не так давно Меган Маркл, герцогиня Сассекская, з'явилася на публіці в брудних панчохах.

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Відео: РБК-Україна