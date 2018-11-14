Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї

Фото: колаж РБК-Україна

Королева зайняла другий рядок рейтингу

Міжнародна інтернет-компанія YouGov, яка займається дослідженнями та аналізом даних у Великобританії, оголосила результати нового опитування, що стосується популярності членів королівської сім'ї. В цей раз найулюбленішим у Британії став принц Гаррі.

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (Getty Images)

За Гаррі проголосувало 77 відсотків опитаних, що гарантувало йому абсолютне лідерство. Британські піддані назвали герцога Сассекського симпатичним, веселим і щирим.

Єлизавета II посіла друге місце, принц Вільям — третє, Кейт Міддлтон — четверте, принц Філіп — п'яте.

Фото: королева Єлизавета (Getty Images)

Меган Маркл в цьому році увійшла в королівську родину і швидко набрала популярність. Її результат — шостий рядок. На сьомому місці опинився принц Чарльз.

Найменш улюбленими своїми громадянами членами королівської сім'ї стали принцеси Євгенія і Беатрис, а також принц Ендрю.

Фото: британська королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, принц Гаррі показав особисте фото вагітної Меган Маркл.

Ми також писали про те, що принци Вільям і Гаррі з дружинами відвідали службу в честь 100-річчя закінчення Першої світової війни. Під час служби королева вітала президента Німеччини, перш ніж вони поклали свіжі квіти на могилу Невідомого воїна. Принц Уельський також провів читання під час служби.

До речі, принц Гаррі розповів про свою дивну звичку.

Відео: РБК-Україна