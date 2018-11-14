ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї

Lite » Зірки 14.11.2018 - 11:16
Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї
Фото: колаж РБК-Україна

Королева зайняла другий рядок рейтингу

Міжнародна інтернет-компанія YouGov, яка займається дослідженнями та аналізом даних у Великобританії, оголосила результати нового опитування, що стосується популярності членів королівської сім'ї. В цей раз найулюбленішим у Британії став принц Гаррі.

Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'їФото: принц Гаррі і Меган Маркл (Getty Images)

За Гаррі проголосувало 77 відсотків опитаних, що гарантувало йому абсолютне лідерство. Британські піддані назвали герцога Сассекського симпатичним, веселим і щирим.

Єлизавета II посіла друге місце, принц Вільям — третє, Кейт Міддлтон — четверте, принц Філіп — п'яте.

Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї

Фото: королева Єлизавета (Getty Images)

Меган Маркл в цьому році увійшла в королівську родину і швидко набрала популярність. Її результат — шостий рядок. На сьомому місці опинився принц Чарльз.

Найменш улюбленими своїми громадянами членами королівської сім'ї стали принцеси Євгенія і Беатрис, а також принц Ендрю.

Названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї

Фото: британська королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, принц Гаррі показав особисте фото вагітної Меган Маркл.

Ми також писали про те, що принци Вільям і Гаррі з дружинами відвідали службу в честь 100-річчя закінчення Першої світової війни. Під час служби королева вітала президента Німеччини, перш ніж вони поклали свіжі квіти на могилу Невідомого воїна. Принц Уельський також провів читання під час служби.

До речі, принц Гаррі розповів про свою дивну звичку.

Відео: РБК-Україна

Новини України Єлизавета IIМеган Марклпринц Гаррі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся