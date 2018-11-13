Модный конфуз: Меган Маркл появилась на публике в грязных колготках

Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Скорее всего, виной всему стала дождливая погода

На днях члены королевской семьи Великобритании посетили ежегодный фестиваль памяти, который прошел в Роял Алберт-Холле в Лондоне. Мероприятие было приурочено к 100-летию окончания Первой мировой войны. 37-летняя Меган Маркл, которая готовится впервые стать мамой, угодила в модный конфуз, передает Yahoo.

Герцогиня Сассекская появилась на публике в черном пальто с поясом на талии от Stella McCartney и лодочках от Маnоlо Вlаhnik и тем самым соблюла дресс-код. Однако внимание пользователей сети привлекли ее колготки. На снимках с мероприятия на ногах Меган заметно то ли мокрые, то ли грязные пятна.

Фото: Меган Маркл (twitter.com/MeadhbhMcGrath)

Кроме того, некоторые также отметили, что цвет чулок не соответствует натуральному тону кожи герцогини, к тому же они слишком блестящие.

"В таких хорошо танцевать джайв на проекте "Танцы со звездами“, а не посещать серьезное мероприятие", — возмущались знатоки правил дресс-кода.

"Она что — пролила на них вино?", — звучали вопросы в сети.

"Меган снова надела свое любимое пальто Stella Mccartney, в котором она уже появлялась в Кардиффе, но я не могу оторвать глаз от блестящих колготок", — пишут в интернете.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/familiareal_18)

На самом деле, как пишет издание, все объяснялось проще — в этот вечер шел сильный дождь. И Меган, судя по всему, наступила одной ногой в лужу, выходя из машины. Если приглядеться, капли дождя видны также на ее платье и на брюках Гарри.

Отметим, что это не первый конфуз с ногами Меган Маркл. Раньше на публике она часто появлялась и вовсе без колготок, что, как известно, не одобряет королева. Такого никогда не позволяет себе жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Напомним, принц Гарри показал личное фото беременной Меган Маркл.

К слову, беременная Меган Маркл поразила стильным "индиго-образом" во время поездки в Новую Зеландию.

Мы также писали о том, как будут воспитывать ребенка Меган Маркл и принц Гарри. Сообщается, что Меган хочет “воспитывать детей, которые "знают ценности нормальных вещей в жизни”. Бывшая актриса надеется, что у ее ребенка будет более простое детство, чем у его кузенов - детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджа, Шарлотты и Луи.

Видео: (video.rbc.ua)