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Шикарне декольте: Кейт Міддлтон вразила своєю сукнею на прийомі

Lite » Зірки 09.11.2018 - 21:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Для світського заходу герцогиня Кембриджська вибрала незвичайне плаття

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка нещодавно дізналася сумну історію своїх родичів, загиблих у Першій світовій війні, вразила публіку своєю шикарною сукнею з глибоким декольте на церемонії нагородження Тuѕк Conservation Awards. Відповідні фотографії опубліковані на сторінці Kensington Royal у Instagram.

На церемонію нагородження Тuѕк Conservation Awards, яка пройшла в лондонському Банкетинг-хаус Кейт Міддлтон з'явилася в супроводі чоловіка -  принца Вільяма.

Для світського заходу герцогиня Кембриджська обрала елегантну сапфірову сукню від бренду Jenny Packham з глибоким декольте, мереживними короткими рукавами і довгою спідницею.

Верх сукні був прикрашений розсипом каміння, а спина герцогині була відкритою — її прикрашало тонке мереживо.

Герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в цьому платті не перший раз. У 2012 році вона одягала його для вечора в Royal Albert Hall. Однак минулого разу Кейт Міддлтон була з іншою зачіскою та іншими аксесуарами.

Свій образ Кейт Міддлтон доповнила блискучими босоніжками на невеликій платформі. В руках у герцогині був атласний клатч в тон сукні.

 

Фото: Getty Images

Принц Вільям вибрав для заходу білу сорочку і смокінг.

На заході принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали номінантів і виголосили надихаючу промову, після чого розпочалася церемонія нагородження.

 

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що принца Вільяма розіграли на військовому параді.

А також писали про те, що Кейт Міддлтон вразила стрункою фігурою в елегантному темно-синьому платті.

Відео: РБК-Україна

Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільямодежда
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