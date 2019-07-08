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Кендалл Дженнер "блиснула" бездоганним тілом в сяючих стрінгах

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.07.2019 - 21:29
Кендалл Дженнер "блиснула" бездоганним тілом в сяючих стрінгах
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-річна красуня поділилася пікантними кадрами

Кендалл Дженнер – єдина з сестер у знаменитій родині, яка побудувала приголомшливу кар'єру в світі моди. Її неодноразово визнавали моделлю року за версіями різних видань. У 2016-му вона отримала цей титул від впливового порталу Models.com. У 2017-му році Дженнер назвали "модною іконою десятиліття". До речі, сама дівчина в одному з інтерв'ю зізналася, що себе такою не вважає. На її думку, до справжніх ікон начебто Одрі Хепберн і Грейс Келлі їй далеко. Тим не менш, така скромність не завадила їй отримати ще один заповітний титул для кожної моделі. Кендалл легко обійшла як уже визнаних діячок подіуму на зразок Жизель Бюндхен, так і молодих конкуренток в особі супермоделей Джіджі і Белли Хадід, і стала найбільш високооплачуваною моделлю в світі за версією журналу Forbes.

Кендалл Дженнер &quot;блиснула&quot; бездоганним тілом в сяючих стрінгахКендалл Дженнер &quot;блиснула&quot; бездоганним тілом в сяючих стрінгахКендалл з подругою відпочивають (фото: instagram.com/kendalljenner)

Але незважаючи на професійну затребуваність, Кендалл не так часто радує фоловерів новими кадрами. Тому кожен її новий пост вони чекають із трепетом. І дівчина намагається хоч зрідка показувати не тільки черговий успішний проект або світський вихід, але і моменти особистого життя. Кілька годин тому супермодель продемонструвала серію фото з відпочинку. Вона вирушила на морську прогулянку в компанії подруги. Перший кадр показує Кендалл, що сидить на кормі спиною до камери і насолоджується заходом. Розкішні кольори неба, переливи води, волосся, яке розвівається на вітрі... Знімок вийшов романтичним і наповненим легкою літньою атмосферою. Зате другий вийшов максимально "гарячим". Кендалл лежить на сонці, піднявши спідницю, і демонструючи стрункі стегна, плаский живіт, а також купальник у сріблястих паєтках, що кидає навкруги яскраві відблиски.

Кендалл Дженнер &quot;блиснула&quot; бездоганним тілом в сяючих стрінгахКендалл не проти оголених кадрів (фото: instagram.com/kendalljenner)

Безумовно, такий пост не міг залишитися без численних захоплених коментарів. Сама ж Кендалл не стала розкривати місце свого перебування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#CALVINKLEINSWIM #MYCALVINS

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Кендалл любить провокаційні ролики (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, днями вона поділилася пікантним відео для Calvin Klein Swim. Дівчина крутиться перед камерою в яскраво-червоному купальнику з білими вставками, у відвертих позах показуючи всі свої принади, включаючи тонку талію, пишні форми і спокусливі вигини. Крім фолловерів, не змогла стримати своїх захоплень і молодша сестра Кендалл – Кайлі. "Ти просто ідеал", – написала вона під роликом. До речі, цей коментар за пару днів набрав більше 20 000 лайків.

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