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Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото

Lite » Мода 22.05.2019 - 20:37
Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна Кім похвалила красу 23-річної Кендалл

Кім Кардашьян, як відомо, народилася в багатодітній сім'ї. У зірки є 2 рідні сестри і брат: Кортні, Хлої і Роб, єдиноутробні сестри Кендалл і Кайлі Дженнер. А також зведені брати Бартон, Брендон і Броуді Дженнер і сестра Кейсі Дженнер. Всім їм так чи інакше вона періодично приділяє увагу. Так, кілька годин тому вона поділилася знімком з 23-річною Кендалл.

Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу &quot;гарячим&quot; фотоКім і Кендалл обожнюють один одного (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчата позують на фото у вечірніх сукнях. Кім – в чорному з відвертим декольте, а Кендалл – в рожевому з високим розрізом, який відкрив нескінченні ноги найбільш високооплачуваною супермоделі у світі. Кадр зроблений під час одного з численних світських заходів, які відвідують знамениті сестри. А тому вони постали у всій красі: макіяж, зачіски і аксесуари зірок просто ідеальні. Кім і Кендалл присіли на сходах, показавши розкішні фігури. Обидві деушки виглядають прекрасно, але Кім вирішила зробити акцент саме на красі молодшої сестри. "Моя сестра така красива", – написала вона.

Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу &quot;гарячим&quot; фотоКендалл Дженнер побудувала саму успішну кар'єру моделі з усіх сестер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Можливо, таким чином Кім хоче привернути увагу до б'юті-бренду, який нещодавно представила Кендалл. Так вона вже робила, коли Кортні запускала свій лайфстайл-сайт poosh. А може, просто хотіла порадувати обожнювану молодшу сестру. У будь-якому випадку фото мало величезний успіх, викликавши у послідодувачів масу емоцій. І вони не стали тримати їх при собі, залишивши численні коментарі під фото Кім.

Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу &quot;гарячим&quot; фотоВсі сестри сім'ї Кардашьян-Дженнер неймовірно дружні (фото: instagram.com/kendalljenner)

  • Вражаюча подвійна краса!
  • Обидві ви просто диво...
  • Крихітки у вогні!
  • Так і є, твоя сестра виглядає так красиво і чудово...
  • О, так!
  • Ви такі гарячі...
  • Ох, ці ноги!
  • Так, вона моя улюблениця!
  • Бомба!
  • Божественні тіла.
  • Але ти найкрасивіша, моя королева.

Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу &quot;гарячим&quot; фотоКім Кардашьян у зйомці для свого бренду KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто відзначити, що сама Кім також не забуває про бізнес. Зовсім недавно вона представила нову колекцію весільного макіяжу, приуроченню до 5-ї річниці весілля з чоловіка Каньє Вестом.

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Новини України модельКім КардашянКендалл Дженнер
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