"Фотосесія закінчена": стильна Осадча зачарувала милим фото з сином

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча поєднує роботу з відпочинком в приморській Одесі

Катя Осадча зараз знаходиться в Одесі, де проходить ювілейний, 10-й кінофестиваль. Ведуча взяла з собою чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана і примудряється поєднувати роботу з сімейним відпочинком.

На своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася чарівними кадрами біля моря. Катя в стильному літньому образі - повітряному рожевому сарафані в підлогу і солом'яному капелюсі - позувала біля ефектних дверей, які начебто ведуть прямо в море.

Однак на наступному кадрі з'являється маленький Іван, який тягне маму за руку кудись в бік, як би даючи зрозуміти, що досить вже фотографуватися. Хлопчик стоїть спиною до камери, так що його обличчя шанувальники як і раніше не змогли розглянути.

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

"Традиційне фото біля дверей ) і фото 2 - "фотосессія закінчена", - жартівливо прокоментувала Осадча.

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Підписники по достоїнству оцінили милі знімки і залишили багато зворушених коментарів.

Так, улюблені дітки, вони такі

Скажіть класно у нас в Одесі

Видно зразу, що Катюша модель. Пасує все, що б не одягла

І на це є найпрекрасніша із вагомих причин))) наші діти!!!

Так діти вони такі

Як красиво

Гарна

Друге фото шикарнейшее

Красиві, щасливі)

Які ви вже великі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.

Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Неттою Барзілай.