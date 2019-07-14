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"Фотосесія закінчена": стильна Осадча зачарувала милим фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.07.2019 - 18:31
"Фотосесія закінчена": стильна Осадча зачарувала милим фото з сином
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча поєднує роботу з відпочинком в приморській Одесі

Катя Осадча зараз знаходиться в Одесі, де проходить ювілейний, 10-й кінофестиваль. Ведуча взяла з собою чоловіка Юрія Горбунова і дворічного синочка Івана і примудряється поєднувати роботу з сімейним відпочинком.

На своїй сторінці в Instagram теледіва поділилася чарівними кадрами біля моря. Катя в стильному літньому образі - повітряному рожевому сарафані в підлогу і солом'яному капелюсі - позувала біля ефектних дверей, які начебто ведуть прямо в море.

Однак на наступному кадрі з'являється маленький Іван, який тягне маму за руку кудись в бік, як би даючи зрозуміти, що досить вже фотографуватися. Хлопчик стоїть спиною до камери, так що його обличчя шанувальники як і раніше не змогли розглянути.

&quot;Фотосесія закінчена&quot;: стильна Осадча зачарувала милим фото з сином

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

"Традиційне фото біля дверей ) і фото 2 - "фотосессія закінчена", - жартівливо прокоментувала Осадча.

&quot;Фотосесія закінчена&quot;: стильна Осадча зачарувала милим фото з сином

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Підписники по достоїнству оцінили милі знімки і залишили багато зворушених коментарів.

  • Так, улюблені дітки, вони такі
  • Скажіть класно у нас в Одесі
  • Видно зразу, що Катюша модель. Пасує все, що б не одягла
  • І на це є найпрекрасніша із вагомих причин))) наші діти!!!
  • Так діти вони такі
  • Як красиво
  • Гарна
  • Друге фото шикарнейшее
  • Красиві, щасливі)
  • Які ви вже великі
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.

Також Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Неттою Барзілай.

Катя Осадча умилила фото з підрослим синочком під час "одеських канікул" "Гарні": Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами
Новини України Катя Осадчаведущаясын
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