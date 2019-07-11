"Гарні": Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами

Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучі позують разом і на обох - чорні костюми

Катя Осадча та Юрій Горбунов викликали буквально фурор в мережі своєю стильною появою. Зіркова пара з'явилася на черговому світському заході в Києві. При цьому за instagram-сторіс телеведучих стає ясно, що Горбунов також виступив у ролі ведучого заходу. Однак незважаючи на діловий характер зустрічі Осадча та Горбунов не упустили можливості зробити парочку яскравих фото. Тим більше, що пора прийшла в дуже стильних і навіть ошатних образах.

Звичайно ж по-особливому блищало саме Катя Осадча. Телеведуча позувала перед камерами у ефектному вечірньому костюмі. Телеведуча віддала перевагу чорній комбінації класичного піджака з брюками-кльош. Родзинка образу - незвичайна білосніжна коротка блуза, виконана з мереживної напівпрозорої тканини. Образ телеведучої завершували закриті туфлі чорного кольору. А також оригінальна маленька сумочка, декорована штучними діамантами.

Волосся телеведучої були акуратно зібрані в пучок на потилиці. Макіяж, як правило, зроблений з акцентом на максимальну природність. Відповідні фото Осадча опублікувала на своїй Instagram сторінки.

Стильна Катя Осадча( фото: instagram.com/kosadcha)

А ось Юрій Горбунов показав шанувальникам спільне фото зі своєю зірковою дружиною. Ефектна пара позує разом на тлі елітного авто. Горбунов ніжно пригорнув свою кохану.

Звернемо увагу, що Горбунов одягнувся не менш ефектно, ніж його дружина. Телеведучий і актор позує в чорному вечірньому костюмі, білій сорочці, лакових черевиках, а також у краватці-метелику.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники Горбунова також поспішили залишити свої схвальні відгуки під його новим фото з дружиною. Багато підкреслили, що Катя і Юрій виглядають разом просто чудово.

“Ваша дружина - найстильніша і эфектная жінка, і Ви напевно один одного доповнюєте в житті. Класні!!! Привіт Вам з Одеси"

“Класна пара! Ну чесне слово! Мої улюблені"

"Красива пара"

"Дуже красива пара"

"Неймовірно красивущі"

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Катя Осадча заінтригувала прихильників програми "Світське життя" яскравою екскурсією з переможницею Євробачення 2018 Нетою Барзілай. Телеведуча та співачка прогулялися разом по історичній частині Києва. На опублікованих фото можна впізнати знакові місця в українській столиці. Зазначимо також, що Барзілай прилетіла до Києва не тільки заради інтерв'ю з Осадчою. Ізраїльська співачка виступила також в рамках музичного фестивалю Atlas Weekend 2019 Києві.

До речі, до цього Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти. Телеведуча блищала в розкішній вечірній сукні бежевого відтінку. Наряд декорований бабками і кульбабами.