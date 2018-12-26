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Кастинг у "ВІА Гру" та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися "поганими жартами"

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 14:26

Відео: ПУШ UP #6 / MONATIK vs Надя Дорофєєва / Погані Українські Жарти (youtube.com/Канал Маминої Подруги)

Відомі українські артисти MONATIK і Надя Дорофєєва стали героями гумористичного шоу ПУШ АП, або "Погані Українські Жарти". Зазначимо, що це міжнародний формат шоу, в якому учасники обмінюються огидними жартами. Коли хтось сміється, суперник отримує бал.

Ведучим української версії є чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес. Учасники по черзі жартують у вигляді питання-відповіді.

Дмитро і Надя відповідально підійшли до справи і обмінялися набором вульгарних і дурних жартів, причому обидва сміялися практично кожен раз.

Наприклад, Монатік запитав "що спільного між гей-клубами і Надею Дорофєєвої?". Відповідь: "І там і там давненько не бував Дантес".

Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;

Кадр з відео (youtube.com/Канал Маминої Подруги)

Вони також пройшлися по Костянтину Меладзе, Потапу і Насті Каменських, Олі Поляковій, Олегу Віннику і іншим колегам по сцені.

"Як на кастингу у "ВІА Гру" називають пісю Меладзе? - Сортувальний капелюх".

Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;

Кадр з відео (youtube.com/Канал Маминої Подруги)

"Навіщо Потап просуває Каменських Латиинской Америці? - Не довіряє місцевим кур'єрам, потрібна своя людина".

Дорофєєва також зробила "відповідь" і видала жарт про самого Монатіка.

"Що спільного між боксом і штанами Монатіка? - І там і там Усик".

Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;

Кастинг у &quot;ВІА Гру&quot; та Полякова у цирку: MONATIK і Дорофєєва обмінялися &quot;поганими жартами&quot;Кадр з відео (youtube.com/Канал Маминої Подруги)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зізналася в складності зйомок з Владимиров Зеленським.

Ми також писали про те, як знімався новий зухвалий кліп групи "Час і Скло".

До речі, творці популярного в Україні вокального шоу Голос країни розсекретили ім'я наступного зіркового тренера, який займе одне з крісел. Ним став популярний співак MONATIK.

Надя Дорофєєва — солістка групи "Час і Скло": цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

"Величезна радість": MONATIK яскраво "увірвався" на сцену Х-фактора "Всі дуже сміялися": Дорофєєва зізналася в складності зйомок із Зеленським
Новини України ПотапНадя ДорофеєваМонатикДантес
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