Кастинг в "ВИА Гру" и Полякова в цирке: MONATIK и Дорофеева обменялись "плохими шутками"

Видео: ПУШ UP #6 / MONATIK vs Надя Дорофеева / Плохие Украинские Шутки (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Известные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева стали героями юмористического шоу ПУШ АП, или "Плохие Украинские Шутки". Отметим, что это международный формат шоу, в котором участники обмениваются отвратительными шутками. Когда кто-то смеется, соперник получает балл.

Ведущим украинской версии является муж Дорофеевой Владимир Дантес. Участники по очереди шутят в виде вопроса-ответа.

Дмитрий и Надя ответственно подошли к делу и обменялись набором пошлых и глупых шуток, причем оба смеялись практически каждый раз.

К примеру, Монатик спросил "что общего между гей-клубами и Надей Дорофеевой?". Ответ: "И там и там давненько не бывал Дантес".

Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Они также прошлись по Константину Меладзе, Потапу и Насте Каменских, Оле Поляковой, Олегу Виннику и другим коллегам по сцене.

"Как на кастинге в группу "ВИА Гра" называют писю Меладзе? - Распределительная шляпа".

Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

"Зачем Потап продвигает Каменских в Латиинской Америке? - Не доверяет местным курьерам, нужен свой человек".

Дорофеева также сделала "ответку" и выдала шутку про самого Монатика.

"Что общего между боксом и штанами Монатика? - И там и там Усик".

Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась в сложности съемок с Владимиров Зеленским.

Мы также писали о том, как снимался новый дерзкий клип группы "Время и Стекло".

Кстати, создатели популярного в Украине вокального шоу Голос країни рассекретили имя следующего звездного тренера, который займет одно из кресел. Им стал популярный певец MONATIK.

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