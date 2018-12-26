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Кастинг в "ВИА Гру" и Полякова в цирке: MONATIK и Дорофеева обменялись "плохими шутками"

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2018 - 14:26

Видео: ПУШ UP #6 / MONATIK vs Надя Дорофеева / Плохие Украинские Шутки (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Известные украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева стали героями юмористического шоу ПУШ АП, или "Плохие Украинские Шутки". Отметим, что это международный формат шоу, в котором участники обмениваются отвратительными шутками. Когда кто-то смеется, соперник получает балл.

Ведущим украинской версии является муж Дорофеевой Владимир Дантес. Участники по очереди шутят в виде вопроса-ответа.

Дмитрий и Надя ответственно подошли к делу и обменялись набором пошлых и глупых шуток, причем оба смеялись практически каждый раз.

К примеру, Монатик спросил "что общего между гей-клубами и Надей Дорофеевой?". Ответ: "И там и там давненько не бывал Дантес".

Кастинг в &quot;ВИА Гру&quot; и Полякова в цирке: MONATIK и Дорофеева обменялись &quot;плохими шутками&quot;

Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Они также прошлись по Константину Меладзе, Потапу и Насте Каменских, Оле Поляковой, Олегу Виннику и другим коллегам по сцене.

"Как на кастинге в группу "ВИА Гра" называют писю Меладзе? - Распределительная шляпа".

Кастинг в &quot;ВИА Гру&quot; и Полякова в цирке: MONATIK и Дорофеева обменялись &quot;плохими шутками&quot;

Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

"Зачем Потап продвигает Каменских в Латиинской Америке? - Не доверяет местным курьерам, нужен свой человек".

Дорофеева также сделала "ответку" и выдала шутку про самого Монатика.

"Что общего между боксом и штанами Монатика? - И там и там Усик".

Кастинг в &quot;ВИА Гру&quot; и Полякова в цирке: MONATIK и Дорофеева обменялись &quot;плохими шутками&quot;Кадр из видео (youtube.com/Канал Маминой Подруги)

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась в сложности съемок с Владимиров Зеленским. 

Мы также писали о том, как снимался новый дерзкий клип группы "Время и Стекло".

Кстати, создатели популярного в Украине вокального шоу Голос країни рассекретили имя следующего звездного тренера, который займет одно из кресел. Им стал популярный певец MONATIK.

Надя Дорофеева — солистка группы "Время и Стекло": интересные факты биографии (видео: РБК-Украина) 

"Огромнейшая радость": MONATIK ярко "ворвался" на сцену Х-фактора "Все очень смеялись": Дорофеева призналась в сложности съемок с Зеленским
Новости Украины ПотапНадя ДорофееваМонатикДантес
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