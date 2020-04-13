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Ніжна красуня: Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 11:28
Ніжна красуня: Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка влаштувала ранкову домашню фотосесію

Карантин вніс свої корективи у життя всіх українців, і особливо артистів, адже всі концерти і зйомки скасовані. Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною, відповідально підійшла до цього і залишається вдома, щоб не ризикувати зайвий раз. Співачка стала більше спілкуватися з шанувальниками, а також влаштовує онлайн-концерти і виконує свої пісні і всесвітньо відомі хіти. Та й дворічний синочок Емір-Рахман не дає батькам скучити - зірка зізналася, що у неї вже виснажилася фантазія, як би ще розважити малюка.

При цьому Джамала не запустила себе - вона любить причепуритися, зробити красиві макіяж і зачіску, і влаштувати домашній фотосет. Саме цим артистка зайнялася в понеділок зранку і порадувала своїх фанів новими ефектними кадрами.

Співачка приміряла чорні джинси з великими трендовими "дірками" на колінах і облягаючу кофту з геометричним принтом кавового відтінку. Наряд акцентував увагу на вже помітно кругленькому животику зірки і знімки вийшли дуже живі і ніжні.

Ніжна красуня: Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, на цей раз виконавиця обійшлася практично без макіяжу і лише нафарбувала вії. Вона позувала, сидячи і лежачи на підлозі.

"Ранкова", - прокоментувала публікацію Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферні фото не залишили байдужими пыдписникыв артистки і вони залишили їй багато теплих коментарів.

  • Чудова
  • Дуже ніжна і мила
  • Красуня
  • Ніжна, тендітна...
  • Красива
  • Красотулечка!!!! В цей раз в очікуванні доні!!
  • Ви прекрасні
  • Джа, така прекрасна і така справжня
  • Ніжні і теплі фото
  • Неймовірна
  • Ві найгарніша
  • Дуже красива!!! хай щастить!!!
  • Сонячна казкова!
  • Дуже гарно виглядаєте

Ніжна красуня: Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала вперше розповіла про небезпечну хворобу і зачарувала архівними фото.

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