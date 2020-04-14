Я щаслива: вагітна Джамала несподівано взялася продавати свої речі

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали прийшли в захват від її нової ідеї

Вагітна Джамала вирішила провести карантин і домашню ізоляцію з максимальною користю. Виконавиця, яка перебуває в очікуванні другої дитини, намагається не сумувати і чимось себе займати. Благо, у Джа є дворічний син Емір-Рахман, який точно не дає мамі занудьгувати. Крім того, Джамала знайшла для себе ще одну віддушину — онлайн-виступи. Співачка часто записує кавери на популярні пісні і виходив з ними в прямі ефіри на своїй instagram-сторінці. А нещодавно українська співачка зайнялася ще однією важливою справою! Джа вирішила продавати свій одяг і спрямовувати отримані кошти на закупівлю захисних костюмів для українських медиків!

На своїй сторінці в мережі instagram співачка докладно розповіла про запуск важливої ініціативи. Співачка створила окрему сторінку під назвою Looks of Jamala (Образи від Джамали). На цій сторінці виконавиця публікує архівні фото в яскравих нарядах від відомих українських дизайнерів та брендів. У якихось речах Джа знімалася в кліпах, у якихось подорожувала або відвідувала важливі події. Але найголовніше, що всі представлені речі можна купити за дуже вигідними цінами.

Невеликий проект від Джамали зачіпає ще одну важливу проблему сучасного світу — надспоживання. Українська співачка пропонує більш усвідомлено ставитися до речей і нових покупок.

“Хочу поговорити з вами про усвідомлене споживання. Ну, погодьтеся, що ми з вами споживаємо все більше і більше, найчастіше нам не все це потрібно. Багато викидають практично новий одяг, хоча він міг б служити іншим людям! Я проти накопичення речей, не бігаю судорожно по магазинах у пошуках десятої сукні за тиждень. У мене можна знайти улюблені сукні, взуття, яким по 10 років. І вони для мене так само юзабельні", — зазначає Джамала.

Також співачка зазначила, що якщо дуже довго не носить якусь річ, то краще віддасть її близьким, ніж викине.

“Я за те, щоб речі служили як можна довше. Якщо я довго не одягаю якусь річ, передаю її на благодійність або роздаю родичам і знайомим. Мені це щиро приносить радість. Я щаслива, коли можу зробити щасливим когось ще!"

Колаж: instagram.com/jamalajaaa

Далі Джа більш докладно розповіла про свою ініціативу:

“Сидячи вдома, мені прийшла ось яка ідея. Я хочу обміняти свої речі на захисні костюми для лікарів! Тут я буду ділитися своїми нарядами @looks_of_jamala. Ви зможете їх придбати і, сподіваюся, вони будуть радувати вас. Адже карантин закінчиться, а у вас залишаться гарні і потрібні речі! А ще ви зробите добру справу — допоможете забезпечити лікарів захисними костюмами!" — підсумувала співачка.

Спеціально до весни Джа зробила підбірку з верхнього одягу — тренчі, плащі та куртки.

Фолловери виконавиці прийшли в захват від цієї ідеї:

"Ідея чудова, повністю Вас підтримую"

“Як же це чудово! Все таке красиве і я вражений наскільки недорого віддає Джа ці стильні чудові речі !Їх вартість і особливо цінність набагато дорожче! Це неймовірно!"

“Джа, дякуємо за Вас! За таку добру і щиру людину"

"Розумниця, Ви дуже добра"

"Був би мій розмір, купила б всі"

“Шикарна ідея! Благородна Джамала, що і говорити"

"Дякую Богу за таких людей, як ти, Джа"

“Ви - натхнення, Джа! Такий приклад для всіх зараз, як ніколи, важлива допомога медикам від кожного з нас!"

"Це дуже хороша ідея, ви велика розумниця"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом.