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Какой молодец! Джамала восхитила музыкальными способностями маленького сыночка

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 14:32
Какой молодец! Джамала восхитила музыкальными способностями маленького сыночка
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица не терят зря времени на карантине

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым и сыночком Эмир-Рахманом остается дома – она приддерживает режима самоизоляции, ведь артистка беременная и старается максимально беречься. Тем ни менее, она решила помочь тем, кто сейчас в центре эпидемии и самоотверженно спасает чужие жизни – врачам. И даже устроила благотворительную распродажу своих стильных нарядов. Дома звезда проводит львиную часть времени, развлекая малыша – как и многие ее коллеги, артистка превратилась в маму-аниматора. Воспользовавшись случаем, певица решила приобщить мальчика к музыке и сняла на видео его первые успехи.

Джамала преподала Эмир-Рахману мастер-класс игры на барабане. Она отбивает ритм на джембе и просит его ритмично повторить услышанное. Мальчик искренне старается и у него замечательно получатся. Кроме того, он проговаривает вслед за мамой размеренные ритмичные звуки.

"Ми з Еміром кожного дня дізнаємося щось нове – вчимо кримськотатарську, українську, англійську, малюємо, ліпимо і багато іншого. Якщо мама музикант, вже з раннього віку почнеш опановувати музичні інструменти. Ця гра розвиває дрібну моторику, відчуття ритму, Емір вчиться розрізняти сили звуку і, головне, це складне завдання на увагу, якої так не вистачає нам всім", - поделилась она.

"А к гаджетам как сыночек относится? Есть от них зависимость?" - спросили поклонники. "Пока их нет в нашей жизни совсем", - заявила певица.

Другие же поклонники восхитились талантами малыша, которые явно передались ему по наследству от звездной мамы.

  • Які ви молодці!
  • Хорошечка!
  • Ахахах какой милый
  • Браво
  • Класс! Чувство такта
  • Молодець
  • Супер, умнички
  • Разів 5 передивилась. Які ви класні
  • Сладкий малыш
  • Как это мило. Молодец Эмирка!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала передала поклонникам свое кубинское настроение и показала фотосет в весеннем наряде.

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