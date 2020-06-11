Які ж вони гарненькі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою своїх дітей

Зірка показала нове фото
Кім Кардашьян на тлі чуток про проблеми в сім'ї продовжує демонструвати протилежне. Нещодавно вона зворушливо привітала коханого чоловіка Каньє Уеста з 43-річчям, запостивши пару фото з особистого архіву. Зірка зізналася чоловікові в любові, нагадавши шанувальникам кілька фактів про їх пару і розповівши нові. А тепер вирішила показати, як вона обожнює своїх дітей. Новий пост зірка реаліті-шоу і успішна бізнесвумен присвятила 6-річній Норт, 4-річному Сейнту, якого називає "своїм близнюком", 2-річній Чикаго і однорічному Псалму. Щаслива матуся опублікувала кадр, на якому її діти позують всі вчотирьох.
Сейнт, який обожнює грати на камеру, знову веде себе, як справжня зірка сцени. Старша дочка обіймає крихітку Псалма. А чарівна Чикаго сидить посередині, здивовано дивлячись в об'єктив. Фото вийшло живим і атмосферних. Не дивно, що воно набрало близько 4 мільйонів лайків і кількість сердечок тільки збільшується. Кадр зоряна мам підписала зворушливо і ніжно: «Все моє серце».
Шанувальники під таким незвичайним фото пишуть, що сім'я Кім і Каньє просто ідеальна, а діти – неймовірно красиві. Багато з них відзначили, як помітно зросла старша Норт, якій днями виповниться 7 років. «Чудово, і мені знайоме це почуття», «Прекрасна сім'я», «Найсолодші малюки у світі», «Ох, так мило», «Норт виглядає чудово», «Гарні діти» – такі слова продовжують сипатися на сторінку Кім.
Нагадаємо, в західних ЗМІ всерйоз обговорюється тема, що пара Кім і Каньє переживає не кращі часи. Нібито зірки не змогли витримати перевірку карантином і постійним перебуванням на одній території. Як стверджує інсайдер, зараз подружжя «реанімує» сімейні відносини, роз'їхавшись по різних хатах. Судячи з радісним постів Кардашьян, вельми вдало.
Автор: Lite