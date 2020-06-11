Які ж вони гарненькі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою своїх дітей

Кім Кардашьян на тлі чуток про проблеми в сім'ї продовжує демонструвати протилежне. Нещодавно вона зворушливо привітала коханого чоловіка Каньє Уеста з 43-річчям, запостивши пару фото з особистого архіву. Зірка зізналася чоловікові в любові, нагадавши шанувальникам кілька фактів про їх пару і розповівши нові. А тепер вирішила показати, як вона обожнює своїх дітей. Новий пост зірка реаліті-шоу і успішна бізнесвумен присвятила 6-річній Норт, 4-річному Сейнту, якого називає "своїм близнюком", 2-річній Чикаго і однорічному Псалму. Щаслива матуся опублікувала кадр, на якому її діти позують всі вчотирьох.

Діти Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, який обожнює грати на камеру, знову веде себе, як справжня зірка сцени. Старша дочка обіймає крихітку Псалма. А чарівна Чикаго сидить посередині, здивовано дивлячись в об'єктив. Фото вийшло живим і атмосферних. Не дивно, що воно набрало близько 4 мільйонів лайків і кількість сердечок тільки збільшується. Кадр зоряна мам підписала зворушливо і ніжно: «Все моє серце».

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники під таким незвичайним фото пишуть, що сім'я Кім і Каньє просто ідеальна, а діти – неймовірно красиві. Багато з них відзначили, як помітно зросла старша Норт, якій днями виповниться 7 років. «Чудово, і мені знайоме це почуття», «Прекрасна сім'я», «Найсолодші малюки у світі», «Ох, так мило», «Норт виглядає чудово», «Гарні діти» – такі слова продовжують сипатися на сторінку Кім.

Нагадаємо, в західних ЗМІ всерйоз обговорюється тема, що пара Кім і Каньє переживає не кращі часи. Нібито зірки не змогли витримати перевірку карантином і постійним перебуванням на одній території. Як стверджує інсайдер, зараз подружжя «реанімує» сімейні відносини, роз'їхавшись по різних хатах. Судячи з радісним постів Кардашьян, вельми вдало.