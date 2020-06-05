Більше не витримують один одного: Кім Кардашян і Каньє Уест мають намір роз'їхатися

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірок не можуть більше жити на одній території

Кім Кардашян і Каньє Уест – одна з найбільш міцних і гармонійних пар у шоу-бізнесі. Але навіть у такому міцному союзі бувають суперечності. Новини про розбіжності в парі почали з'являтися в мережі ще кілька днів тому. Так, нібито зіркам нелегко дався період каратіна. Кім і Каньє звикли до різних графіків. У той час поки бізнесвумен і старанна дружина намагається встигнути все зробити по дому і роботі, починаючи із самого ранку, Каньє чекає певного настрою, щоб приступити до роботи.

В сім'ї Кім і Каньє все не так гладко (фото:instagram.com/kimkardashian)

На тлі постійних побутових сутичок знамените подружжя навіть прийняло рішення роз'їхатися в різні кінці будинку. Але, мабуть, такі заходи вже не допомагають. За останніми даними, Кім і Каньє прийняли рішення пожити окремо. Про це пресі повідомив інсайдер. «Я думаю, що вони проведуть час порізно в різних будинках», – стверджує наближене до пари лице, що «злило» інформацію. Але тут же очевидець поспішив заспокоїти фанатів, заявивши, що ні про яке розлучення мова не йде. «Розлучення – це останнє, чого хотіла Кім. Особливо після того, що творилося після її другого розлучення».

Кім не звикла проводити так багато часу з чоловіком (фото:instagram.com/kimkardashian)

У той же час Кім дуже дорожить своїм шлюбом і цінує Каньє. Вона часто в інтерв'ю зізнається, як їй пощастило зустріти такого надійного і люблячого партнера. Кім вважає своє заміжжя великим успіхом – як відомо, вона єдина серед знаменитих сестер заміжня. Їх з Каньє пара дійсно впливова і міцна. Тому всі сподіваються, що з закінченням карантину розбіжності вляжуться. Зараз же вони мають намір вжити заходів, так як просто не звикли проводити так багато часу разом. Нагадаємо, зараз Каньє поїхав з дому на віллу, прихопивши в собою дітей. Таким чином, Кім відпочине від численних домашніх обов'язків і зможе приділити час собі, коханій.

До речі, не так давно пара відзначила шосту річницю весілля. В цьому союзі обидві знаменитості отримали довгоочікуване щастя і завели чотирьох дітей. Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм вже стали справжніми зірками на просторах мережі.

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Автор: Lite