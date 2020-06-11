Какие же они хорошенькие! Ким Кардашьян покорила сеть красотой своих детей

Звезда показала новое фото
Ким Кардашьян на фоне слухов о проблемах в семье продолжает демонстрировать обратное. Недавно она трогательно поздравила любимого мужа Канье Уэста с 43-летием, запостив пару фото из личного архива. Звезда призналась супругу в любви, напомнив поклонникам несколько фактов об их паре и рассказав новые. А теперь решила показать, как она обожает своих детей. Новый пост звезда реалити-шоу и успешная бизнесвумен посвятила 6-летней Норт, 4-летнему Сейнту, которого называет "своим близнецом", 2-летней Чикаго и годовалому малышу Псалму. Счастливая мамочка опубликовала кадр, на котором ее дети позируют все вчетвером.
Сейнт, который обожает играть на камеру, вновь ведет себя, как настоящая звезда сцены. Старшая дочь обнимает крошку Псалма. А очаровательная Чикаго сидит посередине, удивленно глядя в объектив. Фото получилось живым и атмосферным. Не удивительно, что оно набрало около 4 миллионов лайков и количество сердечек только увеличивается. Кадр звездная мам подписала трогательно и нежно: «Все мое сердце».
Поклонники под таким необычным фото пишут, что семья Ким и Канье просто идеальная, а дети – невероятно красивые. Многие отметили, как заметно выросла старшая Норт, которой на днях исполнится 7 лет. «Восхитительно, и мне знакомо это чувство», «Прекрасная семья», «Самые сладкие малыши в мире», «Ох, так мило», «Норт выглядит великолепно», «Красивые дети» – подобные слова продолжают сыпаться на страницу Ким.
Напомним, в западных СМИ всерьез обсуждается тема, что пара Ким и Канье переживает не лучшие времена. Якобы звезды не смогли выдержать проверку карантином и постоянным пребыванием на одной территории. Как утверждает инсайдер, сейчас супруги «реанимируют» семейные отношения, разъехавшись по разным домам. Судя по радостным постам Кардашьян, весьма удачно.
Автор: Lite