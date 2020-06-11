Какие же они хорошенькие! Ким Кардашьян покорила сеть красотой своих детей

Ким Кардашьян на фоне слухов о проблемах в семье продолжает демонстрировать обратное. Недавно она трогательно поздравила любимого мужа Канье Уэста с 43-летием, запостив пару фото из личного архива. Звезда призналась супругу в любви, напомнив поклонникам несколько фактов об их паре и рассказав новые. А теперь решила показать, как она обожает своих детей. Новый пост звезда реалити-шоу и успешная бизнесвумен посвятила 6-летней Норт, 4-летнему Сейнту, которого называет "своим близнецом", 2-летней Чикаго и годовалому малышу Псалму. Счастливая мамочка опубликовала кадр, на котором ее дети позируют все вчетвером.

Дети Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, который обожает играть на камеру, вновь ведет себя, как настоящая звезда сцены. Старшая дочь обнимает крошку Псалма. А очаровательная Чикаго сидит посередине, удивленно глядя в объектив. Фото получилось живым и атмосферным. Не удивительно, что оно набрало около 4 миллионов лайков и количество сердечек только увеличивается. Кадр звездная мам подписала трогательно и нежно: «Все мое сердце».

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники под таким необычным фото пишут, что семья Ким и Канье просто идеальная, а дети – невероятно красивые. Многие отметили, как заметно выросла старшая Норт, которой на днях исполнится 7 лет. «Восхитительно, и мне знакомо это чувство», «Прекрасная семья», «Самые сладкие малыши в мире», «Ох, так мило», «Норт выглядит великолепно», «Красивые дети» – подобные слова продолжают сыпаться на страницу Ким.

Напомним, в западных СМИ всерьез обсуждается тема, что пара Ким и Канье переживает не лучшие времена. Якобы звезды не смогли выдержать проверку карантином и постоянным пребыванием на одной территории. Как утверждает инсайдер, сейчас супруги «реанимируют» семейные отношения, разъехавшись по разным домам. Судя по радостным постам Кардашьян, весьма удачно.