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Немов близнюки: Кім Кардашьян приголомшила схожістю з 4-річним сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 17:33
Немов близнюки: Кім Кардашьян приголомшила схожістю з 4-річним сином
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка порівняла своє дитяче фото та сина

Кім Кардашьян часто показує фото з дітьми, роблячи акцент на схожості малюків з нею самою. Частіше усього прихильники називають маминою копією молодшу дочку Кім – 2-річну Чикаго. Але виявляється, старший син знаменитості може зайняти почесне перше місце в цьому списку.

На днях 39-річна діва опублікувала в сторіз рідкісне фото 4-річної дитини, а також своє власне в такому ж віці. Діти виглядають майже ідентично. Обидва одягнені в рожеві вбрання, обидва задумливо дивляться в бік... «Мій близнюк у всіх відносинах», – підписала фото Кім.

Немов близнюки: Кім Кардашьян приголомшила схожістю з 4-річним синомКім і Сейнт в одному і тому ж віці (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також днями сім'я Кардашьян-Уест відзначила черговий свято – малюкові Псалму виповнився рік. На честь такої знаменної події щаслива мама запостила зворушливе відео. Дитина лежить на животі, діловито підпираючи рукою голівку і посміхаючись. «Моєму малюкові Псалому сьогодні виповнюється 1 рік!!! Псалом, ти завершаешь нашу сім'ю. Ти робиш все ідеально. Я так сильно тебе люблю! З днем народження, Псалом»...

Кумедний ролик набрав більше 13 мільйонів переглядів, а свої гарячі вітання залишили мамі і малюкові близько 30 000 користувачів мережі. «Це занадто мило», «Він неймовірний», «Який солодкий малюк», «Ти маленький ідеальний чоловік. Ми любимо тебе дуже сильно», «Який гарний малюк», «Ангел», – не можуть зупинитися вони.

Немов близнюки: Кім Кардашьян приголомшила схожістю з 4-річним синомКім з Сейнтом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, в сім'ї Кім Кардашян і Каньє Уеста також підростає і дві дочки. Старша – 6-річна Норт – прославилася в мережі як одна з найбільш стильних членів династії. Дівчинка обожнює самостійно розробляти свої образи, підбираючи навіть тканини для костюмів. Кожну деталь аутфітів вона ретельно продумує. Ще один талант юної красуні – спів і танці. Вона вільно почувається на сцені, виступаючи разом зі знаменитим батьком, а також записує ролики для TikTok разом з мамою. Молодша Чикаго поки що бере тільки своєю чарівністю. Дівчинку шанувальники обожнюють за гарне личко і спокійний характер.

Теги Новини України Кім Кардашян
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