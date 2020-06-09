Мій король: Кім Кардашян показала рідкісні фото з чоловіком на честь його дня народження

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

У пари все в порядку

Кім Кардашьян, сімейне життя якої широко обговорюється в пресі у зв'язку з розбіжностями з Каньє Вестом, вирішила довести, що вони як і раніше ідеальна пара. 39-річна знаменитість зворушливо привітала чоловіка, якому 8 червня виповнилося 43 роки. На честь улюбленого чоловіка вона зробила пост в своєму Instagram. На першому фото в галереї вони стоять в обнімку, на другому Кім ніжно цілує Каньє. «З днем народження, мій король», – написала вона. Виглядає пара гармонійно і стильно. По-перше, обидва просто світяться від щастя. А по-друге, подружжя приміряли чорні вбрання, що зробив ефектну зовнішність обох ще більш виразною.

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

У сторіз Кім додала кілька фото, супроводивши їх зворушливими підписами. «Спасибі тобі за те, що ти завжди був собою, і не давав світу зробити тебе ким-небудь іншим. Життя не було б таким же без тебе». Ще на одному фото вона написала історію, що якраз довідалася, що вона вагітна Норт... Так що чутки про конфлікти в зірковій сім'ї явно перебільшені.

Настільки зворушливе послання не могло залишити байдужими 174-мільйонну армію фанатів Кім. Шанувальники почали вітати Каньє, а також писати, що пара Кім і Каньє – справжній приклад для наслідування. Фото набрало вже більше 4,5 мільйонів лайків, і це явно не межа.

У пари, судячи з усього, все в порядку (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, для Кім це третій шлюб. Перший раз вона вийшла заміж за музичного продюсера Деймона Томаса. Потім – за нападника баскетбольної команди «Нью-Джерсі Нетс» Кріса Хамфріса. А 24 травня 2014-го року пов'язала себе шлюбними узами з репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їх весілля. У подружжя четверо дітей: дочка Норт Вест, син Сейнт Уест, дочка Чикаго Уест і ще один син Псалм Уест. Молодші діти з'явилися на світ за допомогою послуг сурогатної матері.

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Автор: Lite