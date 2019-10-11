Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квіткова показала зворушливі фото з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова зуміли не тільки зберегти відносини після закінчення самого романтичного проекту країни, але і регулярно демонструють ідилію і гармонію, що панує в їх парі. Так, нещодавно закохані показали серію знімків з особистого архіву, серед яких виявилося навіть постільну фото. Тепер же Даша опублікувала на своїй сторінці в instagram нову порцію кадрів в обіймах Микити.

На одному з фото дівчина стрибнула йому на спину і обняла за шию, а він дбайливо притримує її, не даючи впасти. На другому знімку пара розташувалася прямо перед дзеркалом і сфотогрфувала себе у відображенні.

"Секрет в спокої. Якщо люди один для одного, як затишний будинок, то вони будуть прагнути один до одного, як можна швидше", - поділилася Даша своєю формулою щастя з шанувальниками.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники вирішили взяти на озброєння поради від дівчини, а також захопилися тим, як пара на власному прикладі постійно доводить, що в їх житті панує повна гармонія.

Ви мої хороші

Яка гармонія. Твої думки і слова настільки збігаються з тим, що у мене в душі, тому я щиро рада за ваше справжнє щастя, такі відносини зустрічаються рідко

Які ж ви прекрасні

Фото миле

Котики! Як завжди, мілашки такі

Домашній затишок

Най-най

Ви така гарна пара, такі милі

Ну дуже красиві

Хороші

Скріншот коментарів

Раніше екс-холостяк Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова оголилися на камеру і продемонстрували свої тату.