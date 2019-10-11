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Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 16:42
Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квіткова показала зворушливі фото з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова зуміли не тільки зберегти відносини після закінчення самого романтичного проекту країни, але і регулярно демонструють ідилію і гармонію, що панує в їх парі. Так, нещодавно закохані показали серію знімків з особистого архіву, серед яких виявилося навіть постільну фото. Тепер же Даша опублікувала на своїй сторінці в instagram нову порцію кадрів в обіймах Микити.

На одному з фото дівчина стрибнула йому на спину і обняла за шию, а він дбайливо притримує її, не даючи впасти. На другому знімку пара розташувалася прямо перед дзеркалом і сфотогрфувала себе у відображенні.

"Секрет в спокої. Якщо люди один для одного, як затишний будинок, то вони будуть прагнути один до одного, як можна швидше", - поділилася Даша своєю формулою щастя з шанувальниками.

Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах

Щасливі Холостяк 9 з обраницею поділилися секретом гармонії у відносинах

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники вирішили взяти на озброєння поради від дівчини, а також захопилися тим, як пара на власному прикладі постійно доводить, що в їх житті панує повна гармонія.

  • Ви мої хороші
  • Яка гармонія. Твої думки і слова настільки збігаються з тим, що у мене в душі, тому я щиро рада за ваше справжнє щастя, такі відносини зустрічаються рідко
  • Які ж ви прекрасні
  • Фото миле
  • Котики! Як завжди, мілашки такі
  • Домашній затишок
  • Най-най
  • Ви така гарна пара, такі милі
  • Ну дуже красиві
  • Хороші

Скріншот коментарів

Раніше екс-холостяк Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова оголилися на камеру і продемонстрували свої тату.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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