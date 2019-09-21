ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Як вам спека?" Яскрава Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.09.2019 - 17:27
"Як вам спека?" Яскрава Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала бекстейдж зі зйомок

Надя Дорофєєва змінює яскраві образи для кліпів і фотосетів як рукавички і в кожному з них вона виглядає гармонійно, викликаючи у шанувальників бажання повторювати її зухвалий лук і макіяж та не боятися експериментувати. Надя вже постала перед фанами в ефектному образі з кольоровими пасмами в волоссі. Тепер же вона вирішила показати сміливий аутфіт, позуючи в незвичайному місці. Свіжий знімок зірка опублікувала в Instagram.

Судячи з усього, дія в кадрі відбувається на зйомках кліпу, фотоосету або віджеїнгу. Надя розташувалася в "золотий ванні", на ній – рожевий суцільний купальник і строката коротка куртка, у волоссі – шовкова різнокольорова хустка. Поруч з дівчиною стоїть стиліст, яка поправляє зачіску зірки. У кадрі можна розглянути довгі стрункі ніжки дівчини.

"Як вам спека у Києві?" – іронічно поцікавилася Надя, натякаючи на холодну погоду за вікном.

&quot;Як вам спека?&quot; Яскрава Надя Дорофєєва оголила стрункі ніжки

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відразу стали гадати, де знаходиться Надя – на зйомках кліпу або чергового фотосету? Також вони оцінили образ дівчини.

  • Красива
  • Шикардос
  • Як завжди красуня
  • Виглядає як лялька!
  • Вогонь
  • Лялечка
  • Нова фотосесія
  • О, вони, напевно, знімають кліп: ззаду хромакей, це гример і там ще рожевий фон. Все сходиться
  • Бомба
  • Веселкова дівчинка
  • Шикарно

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала обличчя без макіяжу. Вона повідомила, що вирішила провести день без косметики.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва збентежила мережу оригінальним фото з Дантесом. Співачка залишила інтригуючий коментар до пікантного знімку: "Ой, що буде!"

"Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом Надя Дорофєєва підкорила глибоким декольте у відвертому образі з "порваними" штанами
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся