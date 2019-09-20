"Нереально крута": Надя Дорофєєва вразила сміливою зміною образу

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася радісною новиною

Надя Дорофєєва зараз зайнята активною підготовкою до масштабного київського концерту групи "Время и Стекло" під назвою VISLOVO. Співачка не часто з'являється на своїй сторінці в instagram, а в сторіз публікує в основному фото з репетицій, а також нещодавно показала фото без макіяжу, зроблену прямо в авто. Шанувальники з нетерпінням чекають нових свіжих фото від артистки, і вона вирішила не мучити їх - Надя постала перед фанами в кардинально новому образі.

Зірка поділилася оригінальним портретним симком, на якому зображена в профіль у водолазці тілесного кольору. Яскравий макіяж з тінями кольору електрик, довгі лялькові вії, чубчик і сині пасма у волоссі довершили зухвалий образ артистки.

"VISLOVO наближається..." - залишила вона інтригуючу підпис англійською, додавши хештег #soldout (у перекладі – "всі квитки продані").

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від таких новин, але ще більше їх порадувало перевтілення Наді. Вони буквально обрушилися на дівчину з компліментами. Деякі фолловери навіть порівняли співачку з героїнею фільму "50 відтінків сірого" Анастейшею.

На Анастейшу дуже схожа

Ти тут схожа на героїню фільму "50 відтінків сірого"

Ідеальна

Зачіска клас

Яка ти гарна, Надійка! Дуже люблю

Стильняга

Дуже!

Авторка інтриг

Дуже круто

Нереально крута

Ти дуже красива

Вау, краса

Не можна бути такою гарною

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розпалила мережу пікантним фото з чоловіком Володимиром Дантесом і інтригуюче підписала кадр.

Раніше Надя Дорофєєва засвітила апетитні форми в облягаючому спортивному костюмі під час репетиції.