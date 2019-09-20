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"Нереально крута": Надя Дорофєєва вразила сміливою зміною образу

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.09.2019 - 15:39
"Нереально крута": Надя Дорофєєва вразила сміливою зміною образу
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася радісною новиною

Надя Дорофєєва зараз зайнята активною підготовкою до масштабного київського концерту групи "Время и Стекло" під назвою VISLOVO. Співачка не часто з'являється на своїй сторінці в instagram, а в сторіз публікує в основному фото з репетицій, а також нещодавно показала фото без макіяжу, зроблену прямо в авто. Шанувальники з нетерпінням чекають нових свіжих фото від артистки, і вона вирішила не мучити їх - Надя постала перед фанами в кардинально новому образі.

Зірка поділилася оригінальним портретним симком, на якому зображена в профіль у водолазці тілесного кольору. Яскравий макіяж з тінями кольору електрик, довгі лялькові вії, чубчик і сині пасма у волоссі довершили зухвалий образ артистки.

"VISLOVO наближається..." - залишила вона інтригуючу підпис англійською, додавши хештег #soldout (у перекладі – "всі квитки продані").

&quot;Нереально крута&quot;: Надя Дорофєєва вразила сміливою зміною образу

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від таких новин, але ще більше їх порадувало перевтілення Наді. Вони буквально обрушилися на дівчину з компліментами. Деякі фолловери навіть порівняли співачку з героїнею фільму "50 відтінків сірого" Анастейшею.

  • На Анастейшу дуже схожа
  • Ти тут схожа на героїню фільму "50 відтінків сірого"
  • Ідеальна
  • Зачіска клас
  • Яка ти гарна, Надійка! Дуже люблю
  • Стильняга
  • Дуже!
  • Авторка інтриг
  • Дуже круто
  • Нереально крута
  • Ти дуже красива
  • Вау, краса
  • Не можна бути такою гарною

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розпалила мережу пікантним фото з чоловіком Володимиром Дантесом і інтригуюче підписала кадр.

Раніше Надя Дорофєєва засвітила апетитні форми в облягаючому спортивному костюмі під час репетиції.

Кудлата і без макіяжу: Надя Дорофєєва показала щасливий домашній ранок "Дівчинка – чупа-чупс": Надя Дорофєєва спокусила зухвалим образом
Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
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