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"Как вам жаришка?" Яркая Надя Дорофеева оголила стройные ножки

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 17:27
"Как вам жаришка?" Яркая Надя Дорофеева оголила стройные ножки
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала бэкстейдж со съемок

Надя Дорофеева меняет яркие образы для клипов и фотосетов как перчатки и в каждом из них она выглядит гармонично, вызывая у поклонников желание повторять ее дерзкий лук, макияж и не бояться экспериментировать. Надя уже предстала перед фанами в эффектном образе с цветными прядями в волосах. Теперь же она решила показать смелый аутфит, позируя в необычном месте. Свежий снимок звезда опубликовала в Instagram.

Судя по всему, действие в кадре происходит на съемках клипа, фотоосета или виджеинга. Надя расположилась в "золотой ванне", на ней – розовый сдельный купальник и пестрая короткая куртка, в волосах – цветастый шелковый платок. Рядом с девушкой стоит стилист, которая поправляет прическу звезды. В кадре можно рассмотреть длинные стройные ножки девушки.

"Как вам жаришка в Киеве?" – иронично поинтересовалась Надя, намекая на холодную погоду за окном.

&quot;Как вам жаришка?&quot; Яркая Надя Дорофеева оголила стройные ножки

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники сразу стали гадать, где находится Надя – на съемках клипа или очередного фотосета? Также они оценили образ девушки.

  • Красивая
  • Шикардос
  • Как всегда красотка
  • Выглядит как кукла!
  • Огонь
  • Куколка
  • Новая фотосессия
  • О, они, наверное, клип снимают: сзади хромакей, это гримерша и там еще розовый фон. Все сходится
  • Бомба
  • Радуга девочка
  • Шикарно

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала лицо без макияжа. Она сообщила, что решила провести день без косметики.

Напомним, что Надя Дорофеева обескуражила сеть оригинальным фото с Дантесом. Певица оставила интригующий комментарий к пикантному снимку: "Ой, что будет!"

"Девочка – чупа-чупс": Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом Надя Дорофеева покорила глубоким декольте в дерзком образе с "порванными" штанами
Новости Украины Надя Дорофеева
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