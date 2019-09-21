"Как вам жаришка?" Яркая Надя Дорофеева оголила стройные ножки

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала бэкстейдж со съемок

Надя Дорофеева меняет яркие образы для клипов и фотосетов как перчатки и в каждом из них она выглядит гармонично, вызывая у поклонников желание повторять ее дерзкий лук, макияж и не бояться экспериментировать. Надя уже предстала перед фанами в эффектном образе с цветными прядями в волосах. Теперь же она решила показать смелый аутфит, позируя в необычном месте. Свежий снимок звезда опубликовала в Instagram.

Судя по всему, действие в кадре происходит на съемках клипа, фотоосета или виджеинга. Надя расположилась в "золотой ванне", на ней – розовый сдельный купальник и пестрая короткая куртка, в волосах – цветастый шелковый платок. Рядом с девушкой стоит стилист, которая поправляет прическу звезды. В кадре можно рассмотреть длинные стройные ножки девушки.

"Как вам жаришка в Киеве?" – иронично поинтересовалась Надя, намекая на холодную погоду за окном.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники сразу стали гадать, где находится Надя – на съемках клипа или очередного фотосета? Также они оценили образ девушки.

Красивая

Шикардос

Как всегда красотка

Выглядит как кукла!

Огонь

Куколка

Новая фотосессия

О, они, наверное, клип снимают: сзади хромакей, это гримерша и там еще розовый фон. Все сходится

Бомба

Радуга девочка

Шикарно

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала лицо без макияжа. Она сообщила, что решила провести день без косметики.

Напомним, что Надя Дорофеева обескуражила сеть оригинальным фото с Дантесом. Певица оставила интригующий комментарий к пикантному снимку: "Ой, что будет!"