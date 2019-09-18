"Неймовірна": Надя Дорофєєва захопила природною красою без макіяжу

Співачка поділилася милим селфи з машини
Надя Дорофєєва - та ще модниця, і регулярно захоплює своїх шанувальників стильними і трендовими аутфитами, крім того, у співачки є свій концепт-стор одягу від корейських брендів. Вона із задоволенням сама демонструє найбільш ефектні і яскраві вбрання, виступаючи в ролі моделі. Однак іноді артистці хочеться відпочити від ролі ікони стилю і вона влаштовує собі день зручного одягу і обличчя без макіяжу.
Саме таким ніжним фото Надя і поділилася на своїй Instagram-сторінці. Учасниця групи "Время и Стекло" зробила селфи в машині, на якому зображена в сортивному худі, з розпатланим волоссям і без грама косметики на обличчі.
"День без макіяжу", - прокоментувала Дорофєєва англійською мовою.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фолловери співачки залишилися в захваті від її природної краси і засипали дівчину компліментами. Деякі навіть попросили її поділитися своїми секретами догляду за шкірою, які дозволяють їй так приголомшливо виглядати.
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала мережу пікантним фото з Дантесом. Співачка позує у нього на руках і коментує - "Ой, що буде!"
Раніше Надя Дорофєєва блиснула пружними формами в облягаючому спортивному костюмі на відео з репетиційної бази.