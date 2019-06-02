"Наче сестри": Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою

Старшій дочці актриси виповнилося 29 років
52-річна Ольга Сумська - не тільки знаменита актриса, а й щаслива дружина і мати двох доньок. Днями, 1 червня, старшій доньці Народної артистки України, Антоніні Паперній виповнилося 29 років. Дівчина відсвяткувала день народження разом з мамою, а чарівними спільними знімками Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото именинниця позує в жіночному платті міді, білому з принтом у вигляді бабок. Тоня доповнила образ сріблястими босоніжками, а волосся красиво зібрала наверх.
Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)
Її зіркова мама віддала перевагу елегантній сукні в підлогу з квітковим принтом. Вони обидві зображені з букетами квітів у руках і щасливими посмішками на обличчях. Кадри явно були зроблені в якомусь заміському ресторані.
"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - зворушливо підписала публікацію Ольга.
Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)
Нагадаємо, що вона також виховує 16-річну дочку Анну від шлюбу з Віталієм Борисюком. В цьому році дівчинка закінчила школу.
Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)
Підписники актриси приєдналися до привітань, а також засипали їх обох компліментами, запевняючи, що вони виглядають, ніби сестри, а не мати і дочка.
Нагадаємо, Ольга Сумська у вишиванці разом з чоловіком заспівала на останньому дзвонику молодшої доньки Анни.
Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Маля вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.
До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.