"Наче сестри": Ольга Сумська зачарувала мережу фото з красунею дочкою

52-річна Ольга Сумська - не тільки знаменита актриса, а й щаслива дружина і мати двох доньок. Днями, 1 червня, старшій доньці Народної артистки України, Антоніні Паперній виповнилося 29 років. Дівчина відсвяткувала день народження разом з мамою, а чарівними спільними знімками Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото именинниця позує в жіночному платті міді, білому з принтом у вигляді бабок. Тоня доповнила образ сріблястими босоніжками, а волосся красиво зібрала наверх.

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Її зіркова мама віддала перевагу елегантній сукні в підлогу з квітковим принтом. Вони обидві зображені з букетами квітів у руках і щасливими посмішками на обличчях. Кадри явно були зроблені в якомусь заміському ресторані.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - зворушливо підписала публікацію Ольга.

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, що вона також виховує 16-річну дочку Анну від шлюбу з Віталієм Борисюком. В цьому році дівчинка закінчила школу.

Фото: Ольга Сумська з донькою Антоніною (instagram.com/olgasumska)

Підписники актриси приєдналися до привітань, а також засипали їх обох компліментами, запевняючи, що вони виглядають, ніби сестри, а не мати і дочка.

"Олю, які в тебе красуні!! Вітаю!"

"Як дві сестрички) Наша гордість!!! Вітаю"

"Справжні українські красуні"

"Красуні, хіба у такої мами будуть погані діти, Щастя вам"

"Дуже красива! копія мами! щастя вам!!!"

"Ольга, вітаємо вашу донечку з днем народження. Ніколи не перестаю захоплюватися вами і вашою родиною! Ви приголомшливі!!!!!!"

"Як же Ви схожі, дівчата. Красуні. Оля, Ви неймовірно прекрасна"

"Ви неймовірні, наче одна людина, але у різні часи ))) Зі святом доньки Вас, мамо)))"

"Така ж гарна, як і мама;)"

"Наче сестри. Вітання!"

"З іменинницею вас. Всіх благ їй і виконання всіх бажань. Ви дуже схожі, виглядаєте майже як сестри)))"

"Мама красуня і доня красуня"

"Які ви гарнюні, дівчатка"

"Яка доросла Тоня стала..."

Нагадаємо, Ольга Сумська у вишиванці разом з чоловіком заспівала на останньому дзвонику молодшої доньки Анни.

Раніше Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку Єву, яку народила її старша дочка Антоніна Паперна. Маля вже багато разів бувала в Києві в гостях у бабусі.

До речі, донька Олі Сумської вразила стрункою фігурою у відвертій сукні.