"Как сестры": Ольга Сумская зачаровала сеть фото с красавицей дочерью

Старшей дочери актрисы исполнилось 29 лет
52-летняя Ольга Сумская - не только знаменитая актриса, а и счастливая жена и мать двоих дочерей. На днях, 1 июня, старшей дочке Народной артистки Украины, Антонине Паперной исполнилось 29 лет. Девушка отпраздновала день рождения вместе с мамой, а очаровательными совместными снимками Сумская поделилась на своей странице в Instagram.
На фото именинница позирует в женственном платье миди, белом с принтом в виде стрекоз. Тоня дополнила образ серебристыми босоножками, в волосы красиво собрала наверх.
Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)
Ее звездная мама отдала предпочтение элегантному платью в пол с цветочным принтом. Они обе запечатлены с букетами цветов в руках и счастливыми улыбками на лицах. Кадры явно были сделаны в каком-то загородном ресторане.
"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,ДОЦЯ! Незабутнє свято разом..Це щастя!" - трогательно подписала публикацию Ольга.
Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)
Напомним, что она также воспитывает 16-летнюю дочь Анну от брака с Виталием Борисюком. В этом году девочка закончила школу.
Фото: Ольга Сумская с дочерью Антониной (instagram.com/olgasumska)
Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям, а также засыпали их обеих комплиментами, уверяя, что они выглядят, будто сестры, а не мать и дочь.
Напомним, Ольга Сумская в вышиванке вместе с мужем спела на последнем звонке младшей дочери Анны.
Ранее Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке Еве, которую родила ее старшая дочь Антонина Паперная. Малышка уже много раз бывала в Киеве в гостях у бабушки.
Кстати, дочка Оли Сумской поразила стройной фигурой в облегающем платье.