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"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2019 - 11:56
"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники здивувалися практично модельним параметрам української співачки

Все частіше стала радувати шанувальників відвертими фото українська співачка Тіна Кароль. Якщо до недавнього часу виконавиця дотримувалася образу милої і романтичної дівчини і не виставляла на показ свою сексуальність, то зараз вона публікує кадри в соцмережах з нової літньої фотосесії і підписники впевнилися, що Тіна може бути і іншою.
На фото, яким зірка доповнила свою стрічку в Instagram, співачка постала в таких ультракоротких шортах і топі, що підписники нарешті змогли в деталях розглянути фігуру кумира.

А подивитися є на що, вважають вони, адже співачка приховувала від усіх свої стрункі ноги, прес і практично модельні параметри фігури.

&quot;Навіщо приховувала?&quot;: Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура

Фото: Білий образ Тіна Кароль доповнила туфлями з прозорими вставками (instagram.com/tina_karol)

Відразу після публікації фото фанати засипали знаменитість компліментами і всього за годину публікація набрала 15 тис. лайків.

 

Скріншот: коментарі до фото Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • "Бліннн, дивлюся на Тінкин прес. Яка ти у нас..."
  • "А можна тепер таке фото, тільки в купальнику?"
  • "Тіна Григорівна, що ж ви робите з людьми?!"
  • "Тіна, чому я бачу таку нереальну модель. Навіщо ти раніше від нас це приховувала? Я в повному шоці"
  • "Нереальна краса"
  • "Красива, витончена, тоненька, струнка, і просто шикарна"
  • "Це дуже красиво"
  • "Круто"

Варто відзначити, що фото зроблені не на українському пляжі, про що свідчать написи англійською на стінах пляжного будиночка, а так само американський телефон служби порятунку.
Саме фото Кароль вирішила ніяк не підписувати, додавши всього пару хэштегов зі своїм ім'ям і посилання на автора фотографії.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала свої стрункі ноги і неймовірну фігуру в пікантному фотосеті на пляжі. У коментарях до фото шанувальники співачки зазначили, що вона дасть фору навіть самим струнким дівчатам планети, порівнявши її з моделями Victoria's Secret.

Доречі, Тіна Кароль зачарувала соцмережі оригінальним "молящим" фото, а шанувальники навіть назвали його "янгольским" за чуттєвість образу.

Також, Тіна Кароль розохотила мережу розкішним декольте на чуттєвому чорно-білому кадрі.

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