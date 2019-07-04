"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники здивувалися практично модельним параметрам української співачки

Все частіше стала радувати шанувальників відвертими фото українська співачка Тіна Кароль. Якщо до недавнього часу виконавиця дотримувалася образу милої і романтичної дівчини і не виставляла на показ свою сексуальність, то зараз вона публікує кадри в соцмережах з нової літньої фотосесії і підписники впевнилися, що Тіна може бути і іншою.

На фото, яким зірка доповнила свою стрічку в Instagram, співачка постала в таких ультракоротких шортах і топі, що підписники нарешті змогли в деталях розглянути фігуру кумира.

А подивитися є на що, вважають вони, адже співачка приховувала від усіх свої стрункі ноги, прес і практично модельні параметри фігури.

Фото: Білий образ Тіна Кароль доповнила туфлями з прозорими вставками (instagram.com/tina_karol)

Відразу після публікації фото фанати засипали знаменитість компліментами і всього за годину публікація набрала 15 тис. лайків.

Скріншот: коментарі до фото Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Бліннн, дивлюся на Тінкин прес. Яка ти у нас..."

"А можна тепер таке фото, тільки в купальнику?"

"Тіна Григорівна, що ж ви робите з людьми?!"

"Тіна, чому я бачу таку нереальну модель. Навіщо ти раніше від нас це приховувала? Я в повному шоці"

"Нереальна краса"

"Красива, витончена, тоненька, струнка, і просто шикарна"

"Це дуже красиво"

"Круто"

Варто відзначити, що фото зроблені не на українському пляжі, про що свідчать написи англійською на стінах пляжного будиночка, а так само американський телефон служби порятунку.

Саме фото Кароль вирішила ніяк не підписувати, додавши всього пару хэштегов зі своїм ім'ям і посилання на автора фотографії.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала свої стрункі ноги і неймовірну фігуру в пікантному фотосеті на пляжі. У коментарях до фото шанувальники співачки зазначили, що вона дасть фору навіть самим струнким дівчатам планети, порівнявши її з моделями Victoria's Secret.

Доречі, Тіна Кароль зачарувала соцмережі оригінальним "молящим" фото, а шанувальники навіть назвали його "янгольским" за чуттєвість образу.

Також, Тіна Кароль розохотила мережу розкішним декольте на чуттєвому чорно-білому кадрі.