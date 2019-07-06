"Худенька": Тіна Кароль вразила нереально вузькою талією

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Улюблениця публіки останнім часом помітно схудла, вважають прихильники

Тіна Кароль продовжує публікувати атмосферні фото з недавніх фотосетов у своєму блозі Instagram, зачаровуючи шанувальників своєю ідеальною фігурою. У тому, що співачка перебуває на піку фізичної форми підписники змогли помітити на недавніх знімках виконавиці, зроблених в США, на яких Тіна позувала в ультракоротких шортах і топі. І ось, Тіна опублікувала новий кадр в червоній сукні, на якому продемонструвала таку тонку талію, що шанувальники не змогли повірити в її реальність. В коментарях вони відзначили, що Кароль досягла межі досконалості і стала такою худенькою, якою не була ніколи за часів своєї кар'єри.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Класссс

Можна мені таку талію, будь ласка?

Ти мене засліпила точно так само, як те сонечко, що світить тобі в очі...

Обожнюю ці фоточки,останнім часом я таааю...

Худенька яка. Нереально красива

Моя королева

ах яка худенька, давай я тебе погодую

яка фигуууурка аоаоаоао

Очей моїх очарованье

яка талияяяяя, дівчина, ваш батько випадково не Карл Лагерфельд, звідки у нього така модель??

Нагадаємо, що Тіна Кароль опублікувала фото з глибоким декольте, останнім часом зірка без сорому викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки і сталевий прес.