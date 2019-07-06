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"Худенька": Тіна Кароль вразила нереально вузькою талією

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 15:38
"Худенька": Тіна Кароль вразила нереально вузькою талією
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Улюблениця публіки останнім часом помітно схудла, вважають прихильники

Тіна Кароль продовжує публікувати атмосферні фото з недавніх фотосетов у своєму блозі Instagram, зачаровуючи шанувальників своєю ідеальною фігурою. У тому, що співачка перебуває на піку фізичної форми підписники змогли помітити на недавніх знімках виконавиці, зроблених в США, на яких Тіна позувала в ультракоротких шортах і топі. І ось, Тіна опублікувала новий кадр в червоній сукні, на якому продемонструвала таку тонку талію, що шанувальники не змогли повірити в її реальність. В коментарях вони відзначили, що Кароль досягла межі досконалості і стала такою худенькою, якою не була ніколи за часів своєї кар'єри.

&quot;Худенька&quot;: Тіна Кароль вразила нереально вузькою талією

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

 

 
  • Класссс
  • Можна мені таку талію, будь ласка?
  • Ти мене засліпила точно так само, як те сонечко, що світить тобі в очі...
  • Обожнюю ці фоточки,останнім часом я таааю...
  • Худенька яка. Нереально красива
  • Моя королева
  • ах яка худенька, давай я тебе погодую
  • яка фигуууурка аоаоаоао
  • Очей моїх очарованье
  • яка талияяяяя, дівчина, ваш батько випадково не Карл Лагерфельд, звідки у нього така модель??

Нагадаємо, що Тіна Кароль опублікувала фото з глибоким декольте, останнім часом зірка без сорому викладає пікантні знімки з відвертих фотосесій.

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки і сталевий прес.

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