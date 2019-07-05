"Красива до непристойності!" Тіна Кароль заворожила фото з глибоким декольте

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка зачарувала магнетичним поглядом

Тіна Кароль останнім часом буквально закидує шанувальників фото з пікантних фотосесій. Співачка демонструє ідеальні вигини в досить відвертих вбраннях, чого раніше фани за нею не помічали. Чуттєві знімки в білизні і коротких шортах, а також топах буквально зводять з розуму її численних шанувальників, які щоразу дивуються багатогранності української поп-діви. Новий знімок буквально заворожив фанів зірки, які встигли оцінити не тільки магнетичний погляд їх улюблениці, але і її розкішне декольте.

Тіна зображена поряд з экзотичною рослиною, що відкидає тінь на її обличчя. Вона проникливо дивиться в объекив. Волосся артистки зачесане на один бік, а в макіяжі переважають природні відтінки.

Вона позує в прозорому мереживному вбранні небесно-блакитного відтінку зі значною лінією декольте.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

У шанувальників зірки буквално перехопило подих від побаченого. Вони поспішили написати Тіні про те, яке враження справило на них її ефектне фото.

"Жінка-загадка", "Красунечка", "Ооо, ти бомба! А ось що ти одягнена, фух, тримайте мене семеро", "Тіна, ти дуже красива!", "Наша красунечка", "Красива до непристойності", "Яка магія! Ти – це завжди магія, це чисте диво!", "Природа подарувала таку красу", "Вау, оце так! Ми не очікували такого!", "Неймовірна! Більшого ідеалу, ніж Ви, немає!" - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль вразила пляжним фотосетом, засвітивши стрункі ніжки і сталевий прес.

До речі, Тіна Кароль полонила шанувальників незвичайним портретним"молящим" фото, фани одразу ж назвали його "ангельським".