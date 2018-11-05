"Як можна бути такою прекрасною?" 52-річна Сумська без макіяжу "нарвалася" на компліменти

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса вирушила до Полтави, де зробила кілька осінніх фото

Народна артистка України, яка зіграла одну з ролей у новій українській комедії "Я, ти, він, вона", Ольга Сумська поділилася зі своїми шанувальниками серією ніжних осінніх фото. При цьому на опублікованих в мережі instagram знімках Сумська позує без косметики.

"Осінні портрети без фільтрів", — підписала свої нові фото Сумська.

Слід зазначити, що в серпні 2018 року відомій українській актрисі виповнилося 52 роки. Але, на думку більшості її прихильників, виглядає Сумська відмінно.

Ольга Сумська без макіяжу (фото: instagram.com/olgasumska)

Наголошується, що фото були зроблені під час гастролей актриси в Полтаві.

Цікаво, що раніше Сумська поділилася б'юті-секретами. Приміром, один із секретів Ольга підгледіла у Софі Лорен. Так, акторка рекомендує знімати косметику маслами. Для цього можете змочіть ватяну подушечку теплою водою і декількома краплями аромоолії.

"Осіння" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Підписники Сумської в мережі instagram поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає дуже умиротворено і молодо.

"Олічка, вам як справжній жінці пасує кожна пора року! Чарівна!" — зазначає olkapashko.

"Ви дуже гарна жінка", — захоплюється annavolohcuna.

"Олю, ви — справжня українська краса!" — підтримує helga_helga_8691.

"Натуральна краса. Справжня Султана", — пише posahlibi.

"Надзвичайно вродлива жінка! Захоплююсь Вами", — підкреслює allapancheliuga.

"Ну як можна бути такою прекрасною? Приголомшлива", — зазначає klimenkoaktress.

Скріншот коментарів: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, раніше Сумська висловилася про зйомки в драмі "Крепостная". Актриса зазначила, що давно мріяла зіграти таку роль.

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