"Як можна бути такою прекрасною?" 52-річна Сумська без макіяжу "нарвалася" на компліменти

Актриса вирушила до Полтави, де зробила кілька осінніх фото
Народна артистка України, яка зіграла одну з ролей у новій українській комедії "Я, ти, він, вона", Ольга Сумська поділилася зі своїми шанувальниками серією ніжних осінніх фото. При цьому на опублікованих в мережі instagram знімках Сумська позує без косметики.
"Осінні портрети без фільтрів", — підписала свої нові фото Сумська.
Слід зазначити, що в серпні 2018 року відомій українській актрисі виповнилося 52 роки. Але, на думку більшості її прихильників, виглядає Сумська відмінно.
Ольга Сумська без макіяжу (фото: instagram.com/olgasumska)
Наголошується, що фото були зроблені під час гастролей актриси в Полтаві.
Цікаво, що раніше Сумська поділилася б'юті-секретами. Приміром, один із секретів Ольга підгледіла у Софі Лорен. Так, акторка рекомендує знімати косметику маслами. Для цього можете змочіть ватяну подушечку теплою водою і декількома краплями аромоолії.
"Осіння" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Підписники Сумської в мережі instagram поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає дуже умиротворено і молодо.
"Олічка, вам як справжній жінці пасує кожна пора року! Чарівна!" — зазначає olkapashko.
"Ви дуже гарна жінка", — захоплюється annavolohcuna.
"Олю, ви — справжня українська краса!" — підтримує helga_helga_8691.
"Натуральна краса. Справжня Султана", — пише posahlibi.
"Надзвичайно вродлива жінка! Захоплююсь Вами", — підкреслює allapancheliuga.
"Ну як можна бути такою прекрасною? Приголомшлива", — зазначає klimenkoaktress.
Скріншот коментарів: instagram.com/olgasumska
Фото: instagram.com/olgasumska
Нагадаємо, раніше Сумська висловилася про зйомки в драмі "Крепостная". Актриса зазначила, що давно мріяла зіграти таку роль.
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