Контрастный душ для лица и маски: Ольга Сумская поделилась бьюти-секретами

Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною"

Известная украинская актриса рассказала, как ухаживает за кожей лица

Актриса, телеведущая и народная артистка Украины Ольга Сумская в свои 52 года выглядит гораздо моложе своих лет.

Еще семь лет назад она издала книгу "Секреты красоты" и в программе "Ранок з Україною" рассказала, что ее советы действенны.

Предлагаем вашему вниманию несколько доступных бьюти-процедур от звезды.

Устройте контрастный душ своему лицу – нужно просто чередовать горячую и холодную воду при умывании лица. Затем взять полотенце, смочить его в горячей воде и легкими движениями протереть кожу.

Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною"

Снимайте макияж маслами. Эту процедуру Ольга однажды подглядела у Софи Лорен. Смочите ватный спонж теплой водой и капните немного аромамасла. Этим спонжем протрите лицо, снимая косметику.

Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною"

Наносите маски, пока вы дома. Для этого всегда можно найти время, считает актриса. Например, пока вы варите борщ, на очищенное лицо можно нанести сметану и подождать, пока она впитается, и затем повторить процедуру еще несколько раз.

Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною"

Актриса рекомендует никогда не забывать о себе, быть красивыми, привлекательными и игривыми. Всегда сохранять женственность, ведь она прекрасна в любом возрасте.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о реализации главной "мечты".

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