"Как можно быть такой прекрасной?" 52-летняя Сумская без макияжа "нарвалась" на комплименты

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса отправилась в Полтаву, где сделала несколько осенних фото

Народная артистка Украины, которая сыграла одну из ролей в новой украинской комедии "Я, ты, он, она", Ольга Сумская поделилась со своими поклонниками серией нежных осенних фото. При этом на опубликованных в сети instagram снимках Сумская позирует без косметики.

"Осенние портреты без фильтров", — так и подписала свои новые фото Сумская.

Следует отметить, что в августе 2018 года известной украинской актрисе исполнилось 52 года. Но, по мнению большинства ее поклонников, выглядит Сумская отлично.

Ольга Сумская без макияжа (фото: instagram.com/olgasumska)

Отмечается, что фото были сделаны во время гастролей актрисы в Полтаве.

Интересно, что ранее Сумская поделилась бьюти-секретами. К примеру, один из секретов Ольга подсмотрела у Софи Лорен. Так, актриса рекомендует снимать косметику маслами. Для этого можете смочить ватную подушечку теплой водой и несколькими каплями аромомасла.

"Осенняя" Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Подписчики Сумской в сети instagram поспешили отметить, что их любимица выглядит очень умиротворенно и молодо.

"Олічка, вам як справжній жінці пасує кожна пора року! Чарівна!" — отмечает olkapashko.

"Ви дуже гарна жінка", — восхищается annavolohcuna.

"Олечка, вы — настоящая украинская красота!" — поддерживает helga_helga_8691.

"Натуральна краса. Справжня Султана", — пишет posahlibi.

"Надзвичайно вродлива жінка! Захоплююсь Вами", — подчеркивает allapancheliuga.

"Ну как можно быть такой прекрасной? Потрясающая", — отмечает klimenkoaktress.

Скриншот комментариев: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, ранее Сумская высказалась о съемках в драме "Крепостная". Актриса отметила, что давно мечтала сыграть такую роль.

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