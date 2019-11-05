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З родзинкою: Оля Полякова вразила "оголеними" грудьми в президентській ложі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 14:33
З родзинкою: Оля Полякова вразила "оголеними" грудьми в президентській ложі
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова вибрала сукню "з родзинкою"

Оля Полякова тільки-тільки приїхала в Київ після насиченого відпочинку в Італії (на острові Сардинія), як відразу ж приступила до "епатажу". Нагадаємо, що українська "Королева ночі" відпочивала в Італії з користю! Співачка записалася на кулінарні курси від італійських шеф-кухарів. Весь цей час співачка публікувала десятки відео у себе в розділі "instagram-сторіз". Лише повернувшись в Києв Полякова опублікувала серію душевних фото з 14-річною донькою Машею, яка відпочивала в Італії зі своєю зірковою мамою.

Також Полякова показала оновлення з нового заходу. 4 листопада Ольга відвідала концерт групи The HARDKISS у столичному Палаці Спорту. Для чергового культурного заходу Полякова вибрала дуже відвертий і сміливий наряд.

Так, українська зірка сяяла в міні-сукні чорного кольору. При цьому вставки максимально тілесного відтінку роблять сукню "голою". Створюється враження, ніби співачка позує в корсеті. При цьому її соски прикриті чорними конусами. Загалом, плаття змушує уяву розігратися.

З родзинкою: Оля Полякова вразила &quot;оголеними&quot; грудьми в президентській ложі

Оля Полякова на концерті The HARDKISS (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До речі, солістка групи The HARDKISS також опублікувала фото з минулого концерту.

“Київ. В саме серце. Спасибі!" - підписала фото зі сцени Саніна.

З родзинкою: Оля Полякова вразила &quot;оголеними&quot; грудьми в президентській ложі

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Крім того, в мережі з'явилися відео створення фантастичного образу Саніної для виступу. Співачка сяяла в повітряному плаття ніжного блакитного відтінку.

Відео: instagram.com/ourthehardkiss

Нагадаємо, раніше Оля Полякова з донькою Машею блиснули формами в бікіні.

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Новини України певецОля Полякова
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