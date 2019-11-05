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С изюминкой: Оля Полякова поразила "обнаженной" грудью в президентском ложе

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.11.2019 - 14:33
С изюминкой: Оля Полякова поразила "обнаженной" грудью в президентском ложе
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова выбрала платье "с изюминкой"

Оля Полякова только-только приехала в Киев после насыщенного отдыха в Италии (на острове Сардиния), как сразу же приступила к “эпатажу”. Напомним, что украинская “Королева ночи” отдыхала в Италии с пользой! Певица записалась на кулинарные курсы от итальянских шеф-поваров. Все это время певица публиковала десятки видео у себя в разделе “instagram-сториз”. Лишь вернувшись в Киев Полякова опубликовала серию душевных фото с 14-летней дочкой Машей, которая отдыхала в Италии со своей звездной мамой.

Также Полякова показала обновления с нового мероприятия. 4 ноября Ольга посетила концерт группы The HARDKISS в столичном Дворце Спорта. Для очередного культурного мероприятия Полякова выбрала весьма откровенный и смелый наряд.

Так, украинская звезда блистала в мини-платье черного цвета. При этом вставки максимально телесного оттенка делают платье “голым”. Создается впечатление, словно исполнительница позирует в корсете. При этом ее соски прикрыты черными конусами. В общем, платье заставляет воображение разыграться.

С изюминкой: Оля Полякова поразила &quot;обнаженной&quot; грудью в президентском ложе

Оля Полякова на концерте The HARDKISS (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, солистка группы The HARDKISS также опубликовала фото с прошедшего концерта.

“Киев. В самое сердце. Спасибо!” - подписала фото со сцены Санина.

С изюминкой: Оля Полякова поразила &quot;обнаженной&quot; грудью в президентском ложе

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Кроме того, в сети также появились видео создания фантастического образа Саниной для выступления. Певица блистала в воздушном платье нежного голубого оттенка.

Видео: instagram.com/ourthehardkiss

Напомним, ранее Оля Полякова с дочкой Машей сверкнули формами в бикини.

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