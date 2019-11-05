Дві дівчинки: Оля Полякова умилила рідкісними домашніми фото з красунею-дочкою

Оля Полякова з Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На знімках Маша ніжно обіймає маму

Оля Полякова вирішила підвести підсумок своєї насиченої поїздки на італійський острів Сардинія. Нагадаємо, що сюди українська виконавиця прилітала для незвичайного відпочинку. Українська "Королева ночі" також вчилася готувати! Співачка записалася на кулінарні курси від італійських шеф-кухарів, де доводила до майстерності свою любов до готування. Зазначимо, що Полякова дуже часто показує шанувальникам різні рецепти (особливо, до речі, з італійської кухні). По приїзду в Київ виконавиця вирішила, нарешті, показати кілька фото з поїздки.

На знімках зі своєю зірковою мамою також позує її 14-річна донька Маша. Дівчина також прилетіла до мами в Італію. До речі, раніше Полякова з донькою буквально справили фурор спільним фото, на якому позують у відкритих бікіні. Складно не відзначити, що Полякова-молодша дуже схожа на свою зоряну маму.

На нових фото мама з донькою позують на території вілли, де вони жили на Сарднии. Маша ніжно обіймає маму.

Оля Полякова з донькою Машею в Італії (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Полякова залишила розгорнутий пост, в якому подякувала організаторам кулінарних курсів.Крім того, виконавиця зізналася, що під час відпочинку тільки те й робила, що їла.

“Боже! Какое же это было чудо! Все ! От природы , Виллы, Еды, до людей, и конечно Ника! Я 5 лет наблюдала за ней в инсте, я делала гастрономические туры по ее рекомендованным ресторанам, а за мной ездили по пятам , уже мои поклонники, готовила по ее рецептам все, и скупала книжки и приложения! И тут .... Я оставила под у нее под фото комментарий, что я ее фанатка), первый за 5 лет))) А она ответила, что тоже моя фанатка, короче, я за 7 месяцев запланировала эту поездку, иииии попала!!!! Это какое-то счастье, что мы там видели и ели!!! Ника , спасибо, все что ты делаешь-прекрасно, от еды и фото, до детей))) теперь ты обречена, слышать на школах мой гогот, и видеть как я бесконечно жую! Урааааа!" - ділиться захопленими емоціями Оля Полякова

А ось шанувальники Олі поспішили прокоментувати її нові фото з донькою.

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"Які ви милі"

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Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic