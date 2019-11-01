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Офігенні: Полякова з донькою Машею побалували себе яскравими покупками в Італії (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.11.2019 - 13:52
Офігенні: Полякова з донькою Машею побалували себе яскравими покупками в Італії (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У зіркової мами з донькою різні смаки

Оля Полякова все ще знаходиться на італійському острові Сицилія. Тут українська "Королева ночі" не тільки відпочиває після масштабного концерту в Києві, який відбувся 25 жовтня. Як повідомила сама Полякова, на Сицилії вона записалася на кулінарні курси від визнаних італійських шеф-кухарів. При цьому виконавиця кожен день показує шанувальникам відео з таких майстер-класів. Крім того, днями до своєї зіркової мами прилетіла Маша Полякова. Співачка з донькою блиснули формами в бікіні! На опублікованому фото донька неймовірно схожа на маму - така ж струнка, висока й довгонога!

Нове відео Полякова присвятила екскурсії по Сицилії. Мама з донькою не просто прогулялися, але також побалували себе приємними обновками.

Так, мама з донькою купили собі сережки місцевих майстрів. Ольга купила масивні золоті сережки у формі хрестів, декоровані різнокольоровими камінцями. А ось Маша обмежилася більш лаконічними і ніжними сережками-підвісками.

"Я і мої нові офігенні сережки", - коментує відео Полякова.

Оля Полякова показує нові покупки

Офігенні: Полякова з донькою Машею побалували себе яскравими покупками в Італії (відео)

Також на одному з відео Полякова блиснула стрункими ніжками. Схоже, що п'ятницю українська виконавиця вирішила присвятити відпочинку, а не готуванню. У кадрі бачимо тільки стрункі ноги Полякової, яка насолоджується теплим сонцем біля басейну.

"Ноженьки мої, нарешті-то ви разом", - підписала відео Полякова.

Офігенні: Полякова з донькою Машею побалували себе яскравими покупками в Італії (відео)

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вразила визнанням першої шлюбної ночі. Співачка розповіла, що вони з чоловіком примудрилися посваритися.

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Новини України ІталіяОля ПоляковаМаша Полякова
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